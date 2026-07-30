Cumplir con los requisitos migratorios es de máxima importancia.

Los argentinos que tengan previsto viajar a España deberán revisar con anticipación la documentación que utilizarán para el viaje.

La normativa establece condiciones específicas para los pasaportes y, si el documento no cumple con alguno de esos requisitos , el pasajero puede tener inconvenientes al momento de embarcar o ingresar al país.

España forma parte del espacio Schengen, una zona europea que mantiene reglas comunes para el control de las fronteras exteriores. Por eso, los viajeros procedentes de países que no pertenecen a ese espacio, como Argentina, deben cumplir con determinadas exigencias antes de viajar.

Los tres requisitos que debe cumplir el pasaporte para viajar a España

Para evitar inconvenientes, el pasaporte debe cumplir con las siguientes condiciones establecidas por la normativa europea:

Estar vigente al momento del viaje.

Tener una vigencia de al menos tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del espacio Schengen .

Haber sido emitido dentro de los 10 años anteriores a la fecha de ingreso.

Controlar la fecha de vigencia del pasaporte es fundamental para viajar.

No alcanza, por lo tanto, con que el documento tenga una fecha de vencimiento posterior al viaje. También es necesario revisar cuándo fue emitido y cuánto tiempo de vigencia tendrá al momento de abandonar España y el resto de los países que integran el espacio Schengen.

Qué otros requisitos pueden pedir para ingresar a España

Además del pasaporte, las autoridades migratorias pueden solicitar documentación que permita justificar el motivo y las condiciones de la estadía, así como demostrar que el viajero cuenta con medios económicos suficientes para permanecer en el país.

En determinados casos también puede ser necesario presentar un visado, salvo cuando exista una excepción establecida por la normativa de la Unión Europea o por acuerdos internacionales.

Cuándo pueden impedir el ingreso a España

La normativa establece que los viajeros deben ingresar por los puestos fronterizos habilitados, acreditar su identidad y no estar sujetos a una prohibición expresa de entrada.

Cuando alguno de los requisitos establecidos no se cumple, las autoridades pueden impedir el ingreso al territorio español, por lo que antes de viajar, conviene controlar con anticipación la vigencia y la fecha de emisión del pasaporte, además de verificar si corresponde contar con una visa u otra documentación adicional.