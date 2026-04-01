Desde su fundación en un garaje de California el 1º de abril de 1976, Apple marcó la historia de la informática y la cultura popular con productos que millones de consumidores adoptaron en todo el mundo. Hoy, medio siglo después, la empresa de Cupertino celebra un aniversario que es también el retrato de la tecnología moderna: aciertos, caídas y una gran capacidad de reinventarse. Nacido en una casa en Los Altos, California, el proyecto de los jóvenes Steve Jobs y Steve Wozniak no solo pretendía vender circuitos impresos, sino democratizar una herramienta que, hasta entonces, estaba reservada a corporaciones. En 1977 llegó la Apple II, la primera computadora personal con gráficos en color, cuyo diseño incluía una carcasa de plástico y teclado integrado. Fue un éxito de ventas gracias a VisiCalc, la primera hoja de cálculo, que la convirtió en una herramienta para los negocios. En 1984, la compañía lanzó la Macintosh 128K, con interfaz gráfica y mouse. La historia de Apple es inseparable de la de Steve Jobs, pero esa relación estuvo lejos de ser lineal. En 1985, Jobs fue forzado a abandonar su propia empresa tras una serie de conflictos internos. Durante su ausencia, Apple perdió el rumbo: a mediados de los noventa, la compañía estaba hundida en una espiral de productos fallidos, pérdidas millonarias y una cuota de mercado de solo 3%. El giro se produjo en 1997, cuando Apple adquirió NeXT y con ella trajo de vuelta a Jobs. El ejecutivo impulsó una reestructuración profunda: simplificó la gama de productos, recortó proyectos fallidos y apostó por una nueva estética con las iMac de carcasa transparente y colores vivos. Lo que vino después transformó industrias enteras. El reproductor de música iPod llegó en 2001 y fue muy popular; la tienda iTunes apareció en 2003. Apple se consolidó como líder en electrónica de consumo y decidió eliminar la palabra “computer” de su nombre en 2007, quedando solo como Apple Inc. Ese mismo año, Jobs presentó el iPhone: un dispositivo que redefinió la telefonía móvil y, con ella, la vida de cientos de millones de personas. Jobs fue director ejecutivo hasta el 24 de agosto de 2011. En ese verano, Apple sobrepasó a Exxon como la empresa con mayor capitalización del mundo. Semanas después, el 5 de octubre de 2011, Jobs falleció. A lo largo de cinco décadas, Apple construyó un catálogo de productos que se convirtieron en referencias culturales tanto como tecnológicas. Desde el Apple II y la Macintosh hasta el iPod, iPhone, iPad, Apple Watch y Apple Vision Pro, la compañía siempre combinó tecnología poderosa con diseño intuitivo. Cada lanzamiento fue, en su momento, una ruptura con lo anterior. En 2020 llegó la transición a Apple Silicon con el chip M1: Apple abandonó Intel tras 15 años para usar su propia arquitectura, logrando una eficiencia que redefinió el rendimiento de las computadoras portátiles. Más recientemente, el headset Apple Vision Pro abrió una apuesta estratégica por la computación espacial y la realidad mixta. Tras el fallecimiento de Jobs, el timón pasó a Tim Cook. Bajo su mandato, Apple diversificó su negocio y se sumaron de forma creciente los servicios digitales: App Store, Apple Music, Apple TV+, iCloud y Apple Pay. Los números actuales son contundentes. Apple reportó ingresos récord en el primer trimestre de 2026 de 143.800 millones de dólares, un aumento del 16% interanual. El segmento del iPhone lideró el crecimiento con 85.300 millones, un alza del 23%. La capitalización de mercado de Apple supera los 4 billones de dólares, con lo que es una de las empresas más grandes del mundo. Sin embargo, hoy la inteligencia artificial desafía a Apple a demostrar que puede ofrecer una nueva innovación transformadora. Es que el lanzamiento de IA de la empresa ha sido más lento que el de sus rivales. Se espera que Siri reciba una actualización significativa este año, después de varios retrasos, y que un iPhone plegable llegue antes de finalizar 2026.