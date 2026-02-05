En febrero, las tarifas del transporte público volvieron a aumentar tanto en colectivos como en trenes, subtes y premetro. En este contexto, distintas billeteras virtuales, bancos y tarjetas lanzaron promociones con reintegros de hasta el 100% del valor del pasaje. Diversas opciones permiten obtener reintegros del 100% del pasaje, y otras suman beneficios adicionales o topes diferenciados según el medio de pago. Estas son las alternativas disponibles: Además, la Red SUBE ofrece descuentos automáticos para quienes combinan colectivos, trenes y subtes del AMBA dentro de un lapso de 2 horas, siempre que la tarjeta esté registrada y activada en una Terminal Automática SUBE. El beneficio aplica con un 50% de descuento en el segundo viaje y 75% a partir del tercero, y además es acumulable con la Tarifa Social Federal. Entre todas las promociones disponibles para viajar con descuento en febrero, la alternativa más conveniente en términos generales es Ripio NFC. Este método ofrece un reintegro del 100% del valor del pasaje con un tope mensual de $ 10.000 por cada medio de transporte. Esto significa que el beneficio se multiplica si el usuario utiliza colectivo, subte, tren o premetro dentro del mismo mes. Además, quienes paguen con cripto obtienen un 50% de cashback extra, lo que amplía aún más el ahorro disponible. Ahora bien, la mejor opción según cada medio de transporte es: