La cotización de Bitcoin (BTC) tuvo una baja abrupta el fin de semana, que llevó el precio por debajo de los u$s 78.000. De esta manera, la principal criptomoneda del mundo acumuló una baja de 11,5% en los últimos siete días, con lo que profundiza un panorama sombrío para los inversores cripto en el comienzo de 2026.

La caída responde a una combinación de factores geopolíticos y monetarios que generaron una aversión al riesgo generalizada en los mercados globales. Las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán, que incluyeron el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln cerca de las costas iraníes tras una explosión en el puerto de Bandar Abbas, alejaron a los inversores de activos considerados más riesgosos. Esta crisis geopolítica no solo impactó en las criptomonedas: el oro retrocedió un 9% y la plata sufrió una histórica caída del 26% en la misma semana, reflejando un vuelo masivo hacia la seguridad.

El anuncio del presidente Donald Trump el 30 de enero sobre la nominación de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal intensificó la presión sobre Bitcoin. Warsh es conocido por favorecer una política monetaria más estricta, con tasas de interés reales más altas y un balance del Fed más reducido, una postura que fortalece al dólar pero resulta desafiante para activos de riesgo como las criptomonedas. Este fortalecimiento del dólar, combinado con las expectativas de una política monetaria más restrictiva, generó un cambio drástico en el sentimiento del mercado, que pasó del optimismo post-electoral a un miedo extremo.

La situación se agravó por factores técnicos del propio mercado cripto. Los datos muestran que no está entrando nuevo capital al mercado, mientras que los poseedores a largo plazo continúan tomando ganancias tras el rally impulsado por los ETFs del año pasado. El iShares Bitcoin Trust de BlackRock registró salidas netas por 317,81 millones de dólares, evidenciando este cambio de actitud. Además, la baja liquidez del fin de semana provocó liquidaciones en cascada de posiciones apalancadas por aproximadamente 2.500 millones de dólares en solo 24 horas, amplificando la caída y llevando el Índice de Miedo y Codicia Criptográfico a 14 puntos, firmemente en zona de “miedo extremo”.

Bitcon cae y arrastra al mercado cripto a la baja.





Precio de Bitcoin: a cuánto cotiza la criptomoneda hoy

Bitcoin muestra una caída de 0,8% en su cotización en las últimas 24 horas. De esta manera, su precio se ubica en u$s 77.800. Esto ocurre luego de haber tocado un piso de u$s 74.500 en la madrugada del lunes.

Precio de Ethereum: qué precio tiene la principal altcoin

La altcoin Ethereum cotiza a u$s 2.320 en la mañana de este lunes, lo que implica un retroceso de su cotización de 2,3% en el último día. Si se consideran la última semana, la pérdida de ETH es del 20%.