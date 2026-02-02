Cambia el ciclo lectivo: cuándo comienzan las clases en Buenos Aires tras las modificaciones en el calendario escolar

En esta noticia
A pocas semanas del regreso a las aulas, el calendario escolar 2026 sumó una modificación importante.
Aunque la mayoría de las jurisdicciones ya tenía definidas sus fechas, una provincia anunció un cambio que obliga a actualizar la planificación: Jujuy decidió correr el inicio del ciclo lectivo y alinearse con el resto del país.
El ajuste fue comunicado por las autoridades educativas locales, que informaron que las clases en el nivel primario comenzarán el lunes 2 de marzo, en lugar del 23 de febrero como se había previsto.
Con esta decisión, la provincia se suma a la fecha que manejarán la mayoría de los distritos.
El resto del país mantiene sus calendarios sin cambios y conserva sus fechas de inicio, receso invernal y fin de ciclo.
¿Por qué Jujuy modificó el comienzo del ciclo lectivo?
Desde el Gobierno provincial señalaron que el cambio busca ordenar el calendario escolar con el de otras provincias y garantizar una planificación homogénea entre niveles.
También apunta a facilitar la organización familiar, sobre todo en zonas donde los estudiantes se desplazan entre municipios para asistir a clases.
Este movimiento obliga a revisar el cronograma general del año, que incluye también las vacaciones de invierno y la fecha prevista para el cierre del ciclo.
¿Cuándo empiezan las clases en Buenos Aires y CABA?
Dos de los distritos con mayor cantidad de alumnos mantienen las fechas originales:
Provincia de Buenos Aires
- Inicio: 2 de marzo
- Vacaciones de invierno: 20 al 31 de julio
- Fin del ciclo: 22 de diciembre
Ciudad de Buenos Aires
- Inicio: 25 de febrero
- Vacaciones de invierno: 20 al 31 de julio
- Fin del ciclo: 18 de diciembre
Calendario escolar 2026: provincia por provincia
A continuación, el detalle completo de las fechas confirmadas en todo el país tras la modificación de Jujuy:
Catamarca
- Inicio: 2 de marzo
- Receso: 13 al 24 de julio
- Fin: 18 de diciembre
Chaco
- Inicio: 2 de marzo
- Receso: 20 al 31 de julio
- Fin: 18 de diciembre
Chubut
- Inicio: 23 de febrero
- Receso: 13 al 24 de julio
- Fin: 18 de diciembre
Córdoba
- Inicio: 2 de marzo
- Receso: 6 al 17 de julio
- Fin: 18 de diciembre
Corrientes
- Inicio: 2 de marzo
- Receso: 13 al 24 de julio
- Fin: 18 de diciembre
Entre Ríos
- Inicio: 2 de marzo
- Receso: 6 al 17 de julio
- Fin: 18 de diciembre
Formosa
- Inicio: 2 de marzo
- Receso: 13 al 24 de julio
- Fin: 17 de diciembre
Jujuy
- Inicio: 2 de marzo
- Receso: 13 al 24 de julio
- Fin: 18 de diciembre
La Pampa
- Inicio: 2 de marzo
- Receso: 13 al 24 de julio
- Fin: 23 de diciembre
La Rioja
- Inicio: 2 de marzo
- Receso: 13 al 24 de julio
- Fin: 18 de diciembre
Mendoza
- Inicio: 25 de febrero
- Receso: 6 al 17 de julio
- Fin: 22 de diciembre
Misiones
- Inicio: 2 de marzo
- Receso: 13 al 24 de julio
- Fin: 18 de diciembre
Neuquén
- Inicio: 25 de febrero
- Receso: 13 al 24 de julio
- Fin: 18 de diciembre
Río Negro
- Inicio: 2 de marzo
- Receso: 13 al 24 de julio
- Fin: 18 de diciembre
Salta
- Inicio: 2 de marzo
- Receso: 13 al 24 de julio
- Fin: 18 de diciembre
San Juan
- Inicio: 2 de marzo
- Receso: 6 al 17 de julio
- Fin: 18 de diciembre
San Luis
- Inicio: 23 de febrero
- Receso: 6 al 17 de julio
- Fin: 18 de diciembre
Santa Cruz
- Inicio: 25 de febrero
- Receso: 13 al 24 de julio
- Fin: 18 de diciembre
Santa Fe
- Inicio: 2 de marzo
- Receso: 6 al 17 de julio
- Fin: 18 de diciembre
Santiago del Estero
- Inicio: 18 de febrero
- Receso: 20 al 31 de julio
- Fin: 18 de diciembre
Tierra del Fuego
- Inicio: 24 de febrero
- Receso: 13 al 24 de julio
- Fin: 18 de diciembre
Tucumán
- Inicio: 2 de marzo
- Receso: 13 al 24 de julio
- Fin: 18 de diciembre
¿Qué tener en cuenta para organizar el regreso a clases?
- Revisar inscripciones, pases escolares y documentación obligatoria.
- Comprar útiles con tiempo para evitar aumentos o faltantes.
- Consultar con cada escuela los días de reunión de padres.
- Confirmar horarios, modalidad de jornada y listas de materiales.