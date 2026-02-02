Cambia el ciclo lectivo: cuándo comienzan las clases en Buenos Aires tras las modificaciones en el calendario escolar

En esta noticia

A pocas semanas del regreso a las aulas, el calendario escolar 2026 sumó una modificación importante.

Aunque la mayoría de las jurisdicciones ya tenía definidas sus fechas, una provincia anunció un cambio que obliga a actualizar la planificación: Jujuy decidió correr el inicio del ciclo lectivo y alinearse con el resto del país.

El ajuste fue comunicado por las autoridades educativas locales, que informaron que las clases en el nivel primario comenzarán el lunes 2 de marzo, en lugar del 23 de febrero como se había previsto.

Con esta decisión, la provincia se suma a la fecha que manejarán la mayoría de los distritos.

El resto del país mantiene sus calendarios sin cambios y conserva sus fechas de inicio, receso invernal y fin de ciclo.

¿Por qué Jujuy modificó el comienzo del ciclo lectivo?

Desde el Gobierno provincial señalaron que el cambio busca ordenar el calendario escolar con el de otras provincias y garantizar una planificación homogénea entre niveles.

También apunta a facilitar la organización familiar, sobre todo en zonas donde los estudiantes se desplazan entre municipios para asistir a clases.

Este movimiento obliga a revisar el cronograma general del año, que incluye también las vacaciones de invierno y la fecha prevista para el cierre del ciclo.

¿Cuándo empiezan las clases en Buenos Aires y CABA?

Dos de los distritos con mayor cantidad de alumnos mantienen las fechas originales:

Provincia de Buenos Aires

  • Inicio: 2 de marzo
  • Vacaciones de invierno: 20 al 31 de julio
  • Fin del ciclo: 22 de diciembre

Ciudad de Buenos Aires

  • Inicio: 25 de febrero
  • Vacaciones de invierno: 20 al 31 de julio
  • Fin del ciclo: 18 de diciembre

Calendario escolar 2026: provincia por provincia

A continuación, el detalle completo de las fechas confirmadas en todo el país tras la modificación de Jujuy:

Catamarca

  • Inicio: 2 de marzo
  • Receso: 13 al 24 de julio
  • Fin: 18 de diciembre

Chaco

  • Inicio: 2 de marzo
  • Receso: 20 al 31 de julio
  • Fin: 18 de diciembre

Chubut

  • Inicio: 23 de febrero
  • Receso: 13 al 24 de julio
  • Fin: 18 de diciembre

Córdoba

  • Inicio: 2 de marzo
  • Receso: 6 al 17 de julio
  • Fin: 18 de diciembre

Corrientes

  • Inicio: 2 de marzo
  • Receso: 13 al 24 de julio
  • Fin: 18 de diciembre
Entre Ríos

  • Inicio: 2 de marzo
  • Receso: 6 al 17 de julio
  • Fin: 18 de diciembre

Formosa

  • Inicio: 2 de marzo
  • Receso: 13 al 24 de julio
  • Fin: 17 de diciembre

Jujuy

  • Inicio: 2 de marzo
  • Receso: 13 al 24 de julio
  • Fin: 18 de diciembre

La Pampa

  • Inicio: 2 de marzo
  • Receso: 13 al 24 de julio
  • Fin: 23 de diciembre

La Rioja

  • Inicio: 2 de marzo
  • Receso: 13 al 24 de julio
  • Fin: 18 de diciembre

Mendoza

  • Inicio: 25 de febrero
  • Receso: 6 al 17 de julio
  • Fin: 22 de diciembre

Misiones

  • Inicio: 2 de marzo
  • Receso: 13 al 24 de julio
  • Fin: 18 de diciembre

Neuquén

  • Inicio: 25 de febrero
  • Receso: 13 al 24 de julio
  • Fin: 18 de diciembre

Río Negro

  • Inicio: 2 de marzo
  • Receso: 13 al 24 de julio
  • Fin: 18 de diciembre

Salta

  • Inicio: 2 de marzo
  • Receso: 13 al 24 de julio
  • Fin: 18 de diciembre

San Juan

  • Inicio: 2 de marzo
  • Receso: 6 al 17 de julio
  • Fin: 18 de diciembre

San Luis

  • Inicio: 23 de febrero
  • Receso: 6 al 17 de julio
  • Fin: 18 de diciembre

Santa Cruz

  • Inicio: 25 de febrero
  • Receso: 13 al 24 de julio
  • Fin: 18 de diciembre

Santa Fe

  • Inicio: 2 de marzo
  • Receso: 6 al 17 de julio
  • Fin: 18 de diciembre

Santiago del Estero

  • Inicio: 18 de febrero
  • Receso: 20 al 31 de julio
  • Fin: 18 de diciembre

Tierra del Fuego

  • Inicio: 24 de febrero
  • Receso: 13 al 24 de julio
  • Fin: 18 de diciembre

Tucumán

  • Inicio: 2 de marzo
  • Receso: 13 al 24 de julio
  • Fin: 18 de diciembre

¿Qué tener en cuenta para organizar el regreso a clases?

  • Revisar inscripciones, pases escolares y documentación obligatoria.
  • Comprar útiles con tiempo para evitar aumentos o faltantes.
  • Consultar con cada escuela los días de reunión de padres.
  • Confirmar horarios, modalidad de jornada y listas de materiales.