Confirmado por Banco Provincia: uno por uno, los descuentos con Cuenta DNI en febrero 2026.

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia continúa en febrero de 2026 con sus promociones y descuentos renovados, enfocados en la temporada de verano para ayudar a los bonaerenses a ahorrar en compras cotidianas, vacaciones y consumos esenciales.

Con más de 10 millones de usuarios, la app permite pagos con QR o Clave DNI y reintegros automáticos en la cuenta vinculada (generalmente en hasta 10 días hábiles).

Las promociones fueron confirmadas por el Banco Provincia y se mantienen vigentes durante todo el mes de febrero, con énfasis en beneficios para balnearios, marcas de verano y rubros de cercanía.

A continuación, uno por uno, todos los descuentos y beneficios principales para febrero 2026.

Marcas emblemáticas de verano y balnearios

Descuento: 25% de ahorro.

Días: todos los días de febrero.

Tope: reintegro unificado de $ 10.000 por semana, por CUIT/persona (aplica sobre el total de compras en comercios adheridos durante la semana lunes a domingo).

Detalles: válido en marcas adheridas como Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce. Incluye balnearios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.

Comercios de cercanía (incluye carnicerías, granjas, pescaderías y más)

Descuento: 20% de descuento.

Días: todos los viernes de febrero.

Tope: reintegro unificado de $ 5.000 por semana y por persona.

Detalles: válido en comercios adheridos de barrio (todos los rubros consultables en la app o sitio). Con cinco viernes en febrero, el ahorro potencial mensual puede llegar a $ 25.000 (si se alcanza el tope cada viernes con consumos de $ 25.000 semanales). Ideal para compras esenciales.

Supermercados

Descuento: hasta 15% de ahorro (en días específicos como martes y miércoles en cadenas adheridas).

Días: martes y miércoles (confirmado en promociones activas; verificar variaciones semanales en la app).

Tope: variable según cadena, pero con reintegros habituales de miles de pesos por transacción/semana.

Detalles: incluye cadenas como ChangoMás, Día, Carrefour, Jumbo y otras adheridas. Pagos exclusivos con Cuenta DNI.

Full YPF

Descuento: 25% de ahorro.

Días: Sábados y domingos.

Tope: $ 8.000 por semana.

Detalles: en locales Full YPF adheridos (no aplica para compra de combustibles).

Universidades

Descuento: 40% de descuento todos los días

Tope: $ 6.000 por semana

Detalles: comercios adheridos de universidades bonaerenses.

Librerías

Descuento: 10% de descuento los lunes y martes

Tope: sin límite de reintegro

Detalles: librerías adheridas en toda la provincia.

Farmacias y perfumerías