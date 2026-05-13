Se ha establecido una nueva metodología para la administración de los trenes en México. Por medio de un decreto que fue difundido en el Diario Oficial de la Federación, se formalizó la instauración de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), un ente que sustituye a la anterior Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y que acumulará facultades de una magnitud sin parangón sobre el sistema nacional. La creación de este organismo no solo representa un cambio estructural, sino que también introduce nuevas directrices en la gestión del transporte ferroviario en todo el país. La ATTRAPI no fungirá como una agencia reguladora convencional. Se define como un organismo público descentralizado, poseedor de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, el cual concentra funciones de planificación, construcción, operación y supervisión. Sus atribuciones comprenden la edificación de vías, patios, talleres, cocheras, paraderos, estaciones y terminales de índole federal, todo ello fundamentado en criterios de funcionalidad, accesibilidad, seguridad y multimodalidad. Esta centralización tiene como propósito acelerar proyectos y prevenir la fragmentación que históricamente ha caracterizado al sector en décadas anteriores. La expansión ferroviaria constituye la inversión más considerable en infraestructura destinada al transporte de pasajeros en varias décadas. Su propósito es conectar los principales núcleos productivos y turísticos del país, con el fin de disminuir costos logísticos y optimizar la movilidad de la población. El plan más ambicioso de la ATTRAPI implica la construcción de 3,000 kilómetros de nuevas vías férreas para pasajeros. En la actualidad, se ejecuta la primera fase en las rutas AIFA-Pachuca (57 km), Ciudad de México-Querétaro (226 km), Querétaro-Irapuato (108 km) y Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo (396 km). La nueva agencia se ocupará de la multimodalidad y de la integración de los sistemas de transporte público de pasajeros en una estrecha colaboración con municipios y estados. Esto implica que la ATTRAPI no se limitará a la construcción de trenes, sino que sincronizará su operación con metros, metrobuses y otros sistemas de transporte urbano. Tendrá la capacidad de realizar estudios que analicen el funcionamiento y la interconexión de los sistemas de transporte público bajo una visión integral, con el objetivo de crear redes de movilidad eficientes que minimicen los tiempos de traslado y mejoren la experiencia del usuario. Los esfuerzos realizados en esta dirección son vitales para fomentar una movilidad sostenible y accesible. La coordinación entre diferentes modos de transporte permitirá optimizar los trayectos y ofrecer alternativas que respondan a las necesidades específicas de la población. El decreto ha sido implementado de forma inmediata. La Junta de Gobierno de la nueva Agencia deberá constituirse en un plazo no mayor a 45 días hábiles y sus recursos se obtendrán del presupuesto previsto para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes correspondiente al año 2026. La ATTRAPI sucederá a la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y estará liderada por Andrés Lajous. Los expertos indican que la institución se enfrentará a desafíos significativos, tales como contar con personal técnico especializado y desarrollar capacidades de supervisión, así como dar seguimiento a incidentes ferroviarios. Estas tareas son de vital importancia para asegurar la seguridad y eficiencia del sistema.