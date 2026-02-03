El paro de trenes fue confirmado para este jueves 5 de febrero de 2026 y afectará a millones de usuarios en todo el país. La medida de fuerza fue anunciada por el sindicato de La Fraternidad y consistirá en un cese total de actividades durante 24 horas, lo que implicará la suspensión completa de los servicios ferroviarios.

Según confirmó el gremio que nuclea a los maquinistas, el paro de trenes del jueves se llevará adelante debido a la falta de avances en las negociaciones salariales con las empresas del sector. El sindicato también apuntó contra Javier Milei e indicó que “hay una falta de seguridad, una desidia, por parte del Gobierno hacia la empresa, tratando de bajarle el precio”.

¿Dónde impactará el paro de trenes del jueves 5 de febrero?

La medida alcance nacional y afectará tanto a los servicios urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como a los trenes de media y larga distancia, lo que complicará el traslado de trabajadores, estudiantes y pasajeros en general.

Desde La Fraternidad indicaron que el paro será total, sin guardias mínimas. Por eso, no circularán formaciones durante todo el jueves. No obstante, desde el sindicato también aclararon que se mantendrá abierta una última instancia de diálogo que podría modificar el escenario si surge una propuesta salarial superadora.

El reclamo central del gremio es una recomposición salarial urgente que compense la caída del salario real. El secretario general del sindicato, Omar Maturano, sostuvo que las ofertas recibidas hasta el momento son insuficientes y no alcanzan a cubrir el impacto de la inflación sobre los ingresos de los trabajadores ferroviarios.

La medida fue comunicada oficialmente a través de un documento titulado “Los trabajadores no aceptamos limosnas”, en el que el sindicato remarcó que el conflicto se profundizó tras el fracaso de la última reunión paritaria.

Paro de trenes: qué líneas y ramales no funcionarán el jueves

Durante el paro de trenes del jueves 5 de febrero, quedarán suspendidos todos los servicios de trenes metropolitanos de las siguientes líneas:

Línea Belgrano

Línea Urquiza

Línea San Martín

Línea Belgrano Norte

También se verán afectados los servicios regionales y los trenes de larga distancia, como los que conectan Buenos Aires con destinos del interior del país, incluyendo corredores clave hacia la Costa Atlántica, el Litoral y el norte argentino.

Paro de trenes: cuándo empieza y cuándo termina

El secretario general del sindicato, Omar Maturano, confirmó que la medida tendrá una duración de un dpia y se extenderá durante todo el jueves desde las 00:00 horas.

Las empresas ferroviarias recomendaron a los usuarios no concurrir a las estaciones durante la jornada del jueves y seguir los canales oficiales para conocer eventuales actualizaciones sobre el servicio o cambios de último momento.

En paralelo al paro ferroviario, desde febrero rige un aumento del 4,8% en el boleto de colectivo en el AMBA, en línea con la fórmula automática que ajusta tarifas según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más dos puntos porcentuales, lo que podría generar mayor presión sobre otros medios de transporte.

Cabe recordar que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) había evaluado una medida de fuerza similar, aunque finalmente desactivó el conflicto tras alcanzar un acuerdo salarial con las empresas del sector, con la intervención de la Secretaría de Trabajo.