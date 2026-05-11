La Agencia de Movilidad del Estado (AMEQ) activó la convocatoria oficial para renovar la Tarifa Unidos en el sistema Qrobús, el beneficio que permite viajar en transporte público por apenas dos pesos. El trámite es obligatorio, se hace exclusivamente desde una aplicación y no tendrá prórroga para quienes lleguen tarde. Perder la fecha equivale a perder el descuento. La convocatoria está dirigida a dos grupos específicos: alumnos con inscripción vigente en cualquier nivel educativo, desde preescolar hasta nivel superior, y personal al servicio de la comunidad. Ambos perfiles deben completar el refrendo de manera activa antes del 20 de junio. No ocurre lo mismo con adultos mayores y personas con discapacidad permanente, quienes conservan la tarifa preferente de forma automática, sin necesidad de realizar ningún paso adicional. Para el resto, el silencio equivale a una renuncia al beneficio. A diferencia de ediciones anteriores, esta vez solo se requieren dos documentos en formato digital: una constancia de estudios reciente emitida por la institución donde el solicitante está inscrito y un comprobante de domicilio con no más de tres meses de antigüedad. Todo se gestiona desde la aplicación Qrobús, sin filas, sin citas presenciales y sin traslados. Una vez que el sistema valida la documentación, el usuario debe realizar una recarga mínima de dos pesos para reactivar la tarifa en su tarjeta. Las escuelas privadas tienen un requisito adicional: deben contar con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios o estar registradas en la base de datos oficial de la AMEQ. El impacto económico de perder este beneficio es concreto. La Tarifa Unidos permite pagar dos pesos en el primer viaje y cero pesos en transbordos dentro de la red Qrobús, lo que la convierte, según la propia AMEQ, en la tarifa preferente más baja del país en transporte público. Para un estudiante con rutina diaria de clases, la diferencia entre mantener ese precio y volver a la tarifa general se acumula semana a semana a lo largo de todo el ciclo. El padrón 2026 tiene capacidad para hasta 35.300 beneficiarios en la categoría de personas que prestan servicio a la comunidad, pero esos lugares solo los ocupan quienes completan el trámite en tiempo y forma.