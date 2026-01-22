Reintegros de hasta $ 72.000 en supermercados

Se la juega Cuenta DNI: los nuevos descuentos y promociones de Banco Provincia para el verano 2026

Habilitaron reintegros de hasta $ 72.000 en compras de supermercado y mayoristas mediante promociones que combinan billeteras virtuales y tarjetas del Banco Nación, impulsadas para aliviar el gasto familiar en alimentos y productos esenciales.

La estrategia de beneficios, vigente durante varias semanas, busca fomentar el uso de medios de pago digitales y ofrecer alivio económico.

Estas promociones se suman al creciente catálogo de billeteras digitales que ofrecen cashback (devolución de dinero) en distintos rubros, incluidos supermercados, farmacias, combustibles y servicios, generando una competencia que favorece a los usuarios finales.

Cómo funciona el reintegro de hasta $ 72.000

La promoción más destacada actualmente se realiza a través de MODO BNA+ y tarjetas de crédito del Banco de la Nación Argentina.

El beneficio aplica todos los miércoles, tanto en compras presenciales como online, en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.

La devolución equivale a un 30% del total de la compra. El tope semanal por persona es de $ 12.000. Si se utiliza la promoción durante seis semanas consecutivas, se puede alcanzar un reintegro total de hasta $ 72.000 por persona.

Para acceder al beneficio, el usuario debe:

Tener la app BNA+ instalada y asociar sus tarjetas de crédito del Banco Nación. Realizar el pago mediante la billetera MODO BNA+ escaneando el código QR. Efectuar la compra en un único pago (no en cuotas).

Los reintegros se acreditan automáticamente en la cuenta asociada, generalmente dentro de los 30 días posteriores a cada compra.

Reintegros en el Banco Nación

Dónde se puede usar el beneficio

La promoción alcanza a muchas de las principales cadenas de supermercados y mayoristas del país, incluyendo tanto tiendas físicas como compras online. Entre los comercios adheridos se encuentran:

Carrefour

Coto

VEA

Disco

Jumbo

La Anónima

Diarco

Chango Más

Libertad

Yaguar

Día

Entre otros locales regionales y mayoristas.

Estrategias para maximizar el ahorro

Para sacar el mayor provecho de estos reintegros, especialistas en consumo digital recomiendan: