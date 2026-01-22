En esta noticia

Habilitaron reintegros de hasta $ 72.000 en compras de supermercado y mayoristas mediante promociones que combinan billeteras virtuales y tarjetas del Banco Nación, impulsadas para aliviar el gasto familiar en alimentos y productos esenciales.

La estrategia de beneficios, vigente durante varias semanas, busca fomentar el uso de medios de pago digitales y ofrecer alivio económico.

Estas promociones se suman al creciente catálogo de billeteras digitales que ofrecen cashback (devolución de dinero) en distintos rubros, incluidos supermercados, farmacias, combustibles y servicios, generando una competencia que favorece a los usuarios finales.

Cómo funciona el reintegro de hasta $ 72.000

La promoción más destacada actualmente se realiza a través de MODO BNA+ y tarjetas de crédito del Banco de la Nación Argentina.

El beneficio aplica todos los miércoles, tanto en compras presenciales como online, en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.

La devolución equivale a un 30% del total de la compra. El tope semanal por persona es de $ 12.000. Si se utiliza la promoción durante seis semanas consecutivas, se puede alcanzar un reintegro total de hasta $ 72.000 por persona.

Para acceder al beneficio, el usuario debe:

  1. Tener la app BNA+ instalada y asociar sus tarjetas de crédito del Banco Nación.
  2. Realizar el pago mediante la billetera MODO BNA+ escaneando el código QR.
  3. Efectuar la compra en un único pago (no en cuotas).

Los reintegros se acreditan automáticamente en la cuenta asociada, generalmente dentro de los 30 días posteriores a cada compra.

Reintegros en el Banco Nación
Dónde se puede usar el beneficio

La promoción alcanza a muchas de las principales cadenas de supermercados y mayoristas del país, incluyendo tanto tiendas físicas como compras online. Entre los comercios adheridos se encuentran:

  • Carrefour
  • Coto
  • VEA
  • Disco
  • Jumbo
  • La Anónima
  • Diarco
  • Chango Más
  • Libertad
  • Yaguar
  • Día
  • Entre otros locales regionales y mayoristas.

Estrategias para maximizar el ahorro

Para sacar el mayor provecho de estos reintegros, especialistas en consumo digital recomiendan:

  • Planificar las compras más grandes para los días miércoles, ya que ese es el momento en que se activa el 30% de devolución.
  • Unificar grandes compras en una sola transacción de al menos $ 40.000 para alcanzar el tope semanal de $ 12.000.
  • Coordinar con otra persona del hogar que también tenga cuenta y tarjeta del Banco Nación, duplicando así el potencial de ahorro total a $ 144.000 si ambos acceden a la promo repetidamente.