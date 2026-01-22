En esta noticia
Habilitaron reintegros de hasta $ 72.000 en compras de supermercado y mayoristas mediante promociones que combinan billeteras virtuales y tarjetas del Banco Nación, impulsadas para aliviar el gasto familiar en alimentos y productos esenciales.
La estrategia de beneficios, vigente durante varias semanas, busca fomentar el uso de medios de pago digitales y ofrecer alivio económico.
Estas promociones se suman al creciente catálogo de billeteras digitales que ofrecen cashback (devolución de dinero) en distintos rubros, incluidos supermercados, farmacias, combustibles y servicios, generando una competencia que favorece a los usuarios finales.
Cómo funciona el reintegro de hasta $ 72.000
La promoción más destacada actualmente se realiza a través de MODO BNA+ y tarjetas de crédito del Banco de la Nación Argentina.
El beneficio aplica todos los miércoles, tanto en compras presenciales como online, en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.
La devolución equivale a un 30% del total de la compra. El tope semanal por persona es de $ 12.000. Si se utiliza la promoción durante seis semanas consecutivas, se puede alcanzar un reintegro total de hasta $ 72.000 por persona.
Para acceder al beneficio, el usuario debe:
- Tener la app BNA+ instalada y asociar sus tarjetas de crédito del Banco Nación.
- Realizar el pago mediante la billetera MODO BNA+ escaneando el código QR.
- Efectuar la compra en un único pago (no en cuotas).
Los reintegros se acreditan automáticamente en la cuenta asociada, generalmente dentro de los 30 días posteriores a cada compra.
Dónde se puede usar el beneficio
La promoción alcanza a muchas de las principales cadenas de supermercados y mayoristas del país, incluyendo tanto tiendas físicas como compras online. Entre los comercios adheridos se encuentran:
- Carrefour
- Coto
- VEA
- Disco
- Jumbo
- La Anónima
- Diarco
- Chango Más
- Libertad
- Yaguar
- Día
- Entre otros locales regionales y mayoristas.
Estrategias para maximizar el ahorro
Para sacar el mayor provecho de estos reintegros, especialistas en consumo digital recomiendan:
- Planificar las compras más grandes para los días miércoles, ya que ese es el momento en que se activa el 30% de devolución.
- Unificar grandes compras en una sola transacción de al menos $ 40.000 para alcanzar el tope semanal de $ 12.000.
- Coordinar con otra persona del hogar que también tenga cuenta y tarjeta del Banco Nación, duplicando así el potencial de ahorro total a $ 144.000 si ambos acceden a la promo repetidamente.