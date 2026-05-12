Cada vez son más las personas que utilizan la bicicleta como alternativa de movilidad en la Ciudad de México. Sin embargo, ingresar con ella al transporte público no siempre es posible, especialmente en horarios de alta demanda o en ciertas líneas del Metro y Metrobús. Ante esta situación, la Secretaría de Movilidad, SEMOVI, impulsa los biciestacionamientos masivos y semimasivos, espacios gratuitos y seguros donde los usuarios pueden resguardar su bicicleta mientras continúan su trayecto en otros sistemas de transporte público. Actualmente, la Ciudad de México cuenta con 10 biciestacionamientos masivos distribuidos en puntos estratégicos de conexión con el transporte público. Estos espacios buscan facilitar la intermodalidad y fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano. Estos espacios cuentan con ocho lugares especialmente destinados para personas con discapacidad, como parte de la estrategia de movilidad incluyente en la capital. La implementación de estos biciestacionamientos tiene como objetivo brindar seguridad a quienes usan la bicicleta para trasladarse diariamente. Los inmuebles están ubicados en zonas donde los ciclistas pueden llegar de manera segura, estacionar su vehículo y continuar el viaje caminando hacia estaciones del Metro, Metrobús u otros sistemas de transporte. El servicio es gratuito, aunque los usuarios deben realizar un proceso de inscripción para obtener acceso a los biciestacionamientos masivos y semimasivos de la CDMX. La SEMOVI mantiene disponible la información sobre requisitos, ubicaciones y procedimientos a través de sus canales oficiales. Uno de los espacios que permanece fuera de operación es el biciestacionamiento de Olivos, cerrado desde julio de 2022 debido a los trabajos de reconstrucción y rehabilitación en la Línea 12 del Metro. Mientras tanto, el resto de los módulos continúa funcionando como una opción para quienes buscan evitar contratiempos al viajar con bicicleta en el transporte público.