Sin importar qué tipo de casa se trate, existe un árbol que va perfecto en diferentes situaciones y se puede adaptar a los jardines. En esta ocasión, hay una opción para los espacios chicos, cuyas raíces no levantan el piso y trae grandes beneficios.

Al plantarlo, podrán obtener flores coloridas para la temporada de primavera, mientras que, en verano, podrán disfrutar de cítricos deliciosos y sin tener que comprarlos. Además, una vez que crezca, tendrán un árbol robusto sin tener que destinar un cuidado riguroso.

¿Cuál es el árbol ideal para las casas con jardines chicos?

El ciruelo es un árbol pequeño, caracterizado por un tronco recto, corteza lisa y de tonalidad oscura. Sus flores pequeñas suelen presentarse de manera solitaria, exhibiendo tonos blancos o rosados que emergen al final del invierno, según lo indicado por el Gobierno de la Ciudad.

Para Argentina, este ejemplar posee una gran importancia agrícola, dado que el país se posiciona como el principal productor del hemisferio sur y uno de los mayores exportadores de ciruelas a nivel mundial, según la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo.

Especial para casas chicas: el árbol que no levanta el piso con las raíces, ofrece frutas en verano y aguanta la sequía (foto: archivo).

Se puede plantar en patios, veredas o zonas cercanas a muros, sin temor a que sus raíces levanten el cemento, a diferencia de otros árboles como el sauce o el fresno. De este modo, se obtendrá una adecuada decoración floral, sombra en verano y fruta fresca.

Plantar un ciruelo representa una de las mejores alternativas entre las diversas especies adecuadas para un jardín pequeño en el hogar. Entre sus beneficios se encuentran:

Recomendaciones para cultivar un ciruelo sano y productivo

El sitio Viveros Shangai detalla que el ciruelo es sencillo de cultivar, sin embargo, es imperativo seguir ciertas recomendaciones para asegurar un árbol saludable y duradero:

El suelo adecuado para cultivar ciruelos es el calizo y húmedo. Sus raíces superficiales no necesitan gran profundidad. Es crucial prestar atención al drenaje del terreno o sustrato, y especialmente a su pH, que debe estar entre 5,5 y 6,5.

Es fundamental considerar la ubicación, ya que esta planta requiere abundante luz solar para un crecimiento óptimo.

El riego debe ser constante para mantener la humedad, pero evitando encharcamientos.

La fertilización se recomienda realizarla a finales del invierno, preferiblemente con abonos granulados si se cultiva en maceta.

En cuanto a la poda, debe realizarse en los brotes sanos. Los árboles jóvenes se podan en primavera, mientras que los más maduros antes de que termine el verano. Se aconseja una poda en forma cónica para que todas las ramas reciban luz solar.

Este árbol suele ofrecernos cosechas abundantes que atraen a las aves. Es necesario proteger los frutos con una red para evitar que los picoteen.

El ciruelo debe protegerse de plagas como pulgones, cochinilla, mosca de la fruta, hoplocampa del ciruelo y peral, arañuelo del manzano y ciruelo, así como de otras enfermedades que puedan afectarlo.

¿Cuánto tarda en dar ciruelas el ciruelo?

Las ciruelas en este árbol surgirán en función del método de plantación. Por ejemplo, si se injerta, el tiempo será de 3 a 5 años; en cambio, los árboles de semillas requerirán de 6 a 8 años.

No obstante, esta duración variará según el tipo de ciruelo, así como las condiciones de cultivo y el tamaño del árbol al momento de la siembra.

¿Cuál es la esperanza de vida de un ciruelo?

Un ciruelo vive un promedio de 30 años, aunque la vida útil puede variar entre 15 y más de 50 años, dependiendo de factores como la variedad y el clima.

Por esta razón, es importante seguir las recomendaciones de los expertos acerca del clima ideal para plantarlo, el drenaje del suelo, la poda, la fertilización y el manejo de las plagas.