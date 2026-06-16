Cómo ver el Mundial 2026 GRATIS, sin delay ni cortes y totalmente legal para no perderse ningún partido Fuente: Shutterstock

Como sucede en cada Copa del Mundo, la batalla por el delay al momento de ver los partidos de la Selección Argentina es uno de los puntos que más “conflictos” genera por que algunas personas reciben la señal antes.

Sin embargo, y para evitar esto, existe una forma de poder ver los encuentros de manera totalmente gratuita sin la necesidad de tener que abonar una suscripción, en alta definición y sin delay.

Cómo ver a la Selección Argentina y el Mundial 2026 sin delay y gratis

Para el Mundial 2026 hay una amplia variedad de oferta de canales que transmitirán los partidos tanto de la Selección Argentina como otros encuentros y hay una forma de verlos en HD y en tiempo real, sin que nadie “grite el gol antes”.

Cómo ver el Mundial 2026 GRATIS, sin delay ni cortes y totalmente legal para no perderse ningún partido Fuente: Selección Argentina

La manera de disfrutar de la Copa del Mundo es a través de la señal de las antenas de televisión digital conocidas como TDA (Televisión Digital Abierta), las cuales captan los canales de aire en alta definición.

Para este Mundial, Telefe y la TV Pública transmitirán diferentes encuentros y ambas señales pueden sintonizarse a través de la TDA y lo único que se necesita es la antena, la cual se coloca en el techo y se conecta al televisor mediante el cable coaxial.

Dónde conseguir la antena y cuánto sale

Las antenas de televisión digital pueden conseguirse en diferentes casas de tecnología o bien en diferentes supermercados, siempre y cuando tengan stock disponible.

En la web de Coto Digital se puede conseguir a $ 44.599 y una vez adquirida, solamente resta instalarla en el hogar para poder disfrutar de los partidos que transmitirán Telefe y la TV Pública de manera gratuita.

Cómo ver el Mundial 2026 GRATIS, sin delay ni cortes y totalmente legal para no perderse ningún partido Fuente: Coto Digital

No obstante, es importante aclarar que las señales no pasarán la totalidad de los encuentros de la Copa del Mundo, por lo que en caso de querer ver el 100% de los partidos se deberá contratar alguna de las plataformas que poseen los derechos aboslutos.

Cómo instalar y sintonizar los canales de la TDA paso a paso

Conectar la antena TDA en un lugar elevado y orientarla hacia la antena transmisora más cercana.

Unir la antena al televisor o al decodificador mediante el cable coaxial.

Si se utiliza un decodificador, conectarlo también al televisor mediante cable HDMI o RCA.

Encender el televisor y, en caso de corresponder, el decodificador.

Ingresar al menú de configuración del televisor o del decodificador.

Buscar la opción “Canales”, “Sintonización” o “Configuración de TV digital”.

Seleccionar “Búsqueda automática de canales” o “Escaneo automático”.

Esperar a que el equipo detecte todas las señales disponibles en la zona.

Guardar la lista de canales una vez finalizada la búsqueda.

Verificar la calidad de imagen y señal de los canales encontrados.

Si la recepción es deficiente, ajustar la posición de la antena y repetir el escaneo.

Disfrutar de la programación gratuita de la Televisión Digital Abierta (TDA).

El fixture de la Selección Argentina en la fase de grupos

Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)

Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)

Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).

Cuántos partidos del Mundial 2026 pasa cada canal

La guía de canales que transmitirán el Mundial 2026: