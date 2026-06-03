A pocos días del Mundial 2026, Mercado Pago presentó una nueva propuesta para los fanáticos del fútbol. La compañía habilitó dentro de su aplicación una competencia gratuita de pronósticos deportivos que permitirá anticipar resultados de los partidos y acumular puntos a lo largo de todo el torneo.

La iniciativa, denominada “Fixture 2026”, estará disponible para usuarios mayores de 18 años que residan en Argentina y promete importantes premios económicos para quienes logren obtener los mejores puntajes al finalizar la Copa del Mundo.

El certamen permanecerá abierto desde el 19 de mayo hasta el 20 de julio de 2026 y acompañará cada una de las instancias de la competencia internacional.

Cuáles son los premios que entrega Mercado Pago

El atractivo principal del juego pasa por las recompensas que recibirán los participantes mejor ubicados en la clasificación general.

Según informó la empresa, los tres primeros puestos obtendrán premios en dólares:

Primer puesto: u$s 50.000.

Segundo puesto: u$s 20.000.

Tercer puesto: u$s 10.000.

Además, durante el desarrollo del torneo también habrá sorteos diarios de $ 10.000 y miles de órdenes de compra para utilizar en Mercado Libre.

La acreditación de los premios principales se realizará dentro de los 30 días posteriores a la finalización del Mundial.

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Cómo participar del PRODE del Mundial 2026

Para sumarse al desafío, los usuarios deberán ingresar a la aplicación de Mercado Pago y acceder a la sección “Fixture 2026”, disponible dentro de los apartados de “Beneficios” o “Sugerencias”.

Una vez dentro de la plataforma, cada participante podrá registrar sus pronósticos para los distintos encuentros del campeonato.

El primer partido sobre el que se podrán realizar predicciones será el encuentro inaugural del Mundial, programado para el 11 de junio entre México y Sudáfrica.

Cómo se calculan los puntos

El sistema de puntuación premiará el nivel de precisión de cada pronóstico.

Los participantes recibirán:

6 puntos por acertar el resultado exacto.

3 puntos por adivinar el ganador o el empate, aunque sin coincidir en la cantidad de goles.

0 puntos cuando la predicción sea incorrecta.

En los partidos de eliminación directa que se definan por penales, el resultado válido para el juego será el registrado al finalizar el tiempo suplementario.

Además, los pronósticos quedarán bloqueados automáticamente una vez iniciado cada encuentro, por lo que solo podrán modificarse antes del pitazo inicial.

Las funciones extra que sumará la aplicación

Mercado Pago también confirmó que incorporará nuevas dinámicas para mantener activa la participación de los usuarios durante toda la Copa del Mundo.

Entre las novedades previstas aparecen trivias diarias, desafíos especiales y multiplicadores de puntaje que permitirán sumar más unidades en determinadas jornadas.

Por otro lado, si algún partido llegara a ser suspendido, las predicciones quedarán pausadas hasta que el encuentro sea reprogramado. En caso de cancelación definitiva, ese compromiso no sumará puntos para la clasificación general.

De esta manera, la fintech apuesta a combinar entretenimiento, fútbol y premios económicos en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.