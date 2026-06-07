Televisores importados de Egipto: la apuesta para bajar precios internos en tecnología para Mundial 2026

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, miles de hinchas buscan saber qué canal transmitirá el partido inaugural y cuáles serán las opciones para seguir el torneo sin pagar plataformas de streaming. En un escenario donde los servicios digitales ganan cada vez más terreno, la televisión tradicional seguirá teniendo un papel clave durante la competencia.

La buena noticia para los fanáticos del fútbol es que habrá alternativas gratuitas y legales para ver varios encuentros del Mundial. Además, ya se confirmó qué señales transmitirán los partidos de la Selección Argentina y quién tendrá la cobertura completa de los 104 encuentros del certamen.

Qué canal transmite el primer partido del Mundial 2026 y los encuentros de Argentina

La Copa del Mundo 2026 podrá verse a través de distintas pantallas. Entre las señales que ya cuentan con derechos de transmisión aparecen TyC Sports, Telefe, TV Pública y DSports .

Entre las señales que ya cuentan con derechos de transmisión del Mundial 2026 aparecen TyC Sports, Telefe, TV Pública y DSports. (Foto: ChatGPT) ChatGPT

El partido inaugural estará disponible en las señales que transmitirán los encuentros más importantes del torneo, como DSports. Además, los partidos de la Selección Argentina serán emitidos tanto por TV Pública como por TyC Sports, Telefe y DSports.

La gran diferencia estará en la cantidad de partidos disponibles. Mientras algunas señales transmitirán encuentros seleccionados, DSports será la única que ofrecerá los 104 compromisos del Mundial.

Cómo ver el Mundial 2026 gratis y legal por televisión

Una de las principales dudas de los hinchas gira en torno a la necesidad de contratar plataformas digitales para seguir la Copa del Mundo. Sin embargo, habrá opciones para disfrutar varios partidos sin pagar suscripciones adicionales.

La TV Pública confirmó que transmitirá todos los encuentros de la Selección Argentina. De esta manera, millones de personas podrán seguir a la Scaloneta de manera gratuita a través de la televisión abierta.

Por su parte, Telefe también tendrá una importante participación en la cobertura del torneo. La señal planea emitir entre 31 y 33 partidos, dependiendo del recorrido que tenga el conjunto dirigido por Lionel Scaloni en la competencia.

TyC Sports vuelve al Mundial 2026 con una cobertura especial de la Scaloneta

TyC Sports confirmó oficialmente su presencia en el Mundial 2026 y mantendrá una tradición que ya lleva dos décadas junto a la Selección Argentina. Será la sexta Copa del Mundo consecutiva en la que la señal deportiva acompañará al combinado nacional.

El canal anunció que transmitirá todos los partidos de Argentina, además de otros encuentros destacados del certamen. También ofrecerá programación especial durante las 24 horas y cobertura desde las distintas sedes mundialistas.

Según adelantó la señal, los televidentes podrán acceder a una propuesta reforzada que incluirá móviles permanentes, cámaras propias en los estadios, análisis tácticos, entrevistas exclusivas y contenidos especiales sobre los hinchas argentinos que acompañarán a la Scaloneta en Estados Unidos, México y Canadá.