En esta noticia La ciencia explica por qué la FIFA eligió un alce, un jaguar y un águila

La cuenta regresiva para el comienzo del Mundial de Fútbol 2026 ya dio inicio y en la antesala del partido inaugural, 3 animales se han llevado toda la atención: un alce, un jaguar y un águila, las mascotas oficiales del torneo que representan a Canadá, México y Estados Unidos , los países anfitriones de la Copa del Mundo.

Aunque a primera vista parecen simples personajes diseñados para acompañar el evento, detrás de cada uno existe una estrategia que combina identidad nacional, psicología, conservación ambiental y marketing deportivo.

La ciencia explica por qué la FIFA eligió un alce, un jaguar y un águila

Según un análisis publicado en la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, las mascotas deportivas funcionan como poderosos atajos emocionales que ayudan a conectar a los aficionados con los grandes eventos.

La investigación señala que estos personajes no son elegidos al azar. Su diseño responde a estudios sobre comunicación, psicología y comportamiento del público.

las mascotas deportivas funcionan como poderosos atajos emocionales que ayudan a conectar a los aficionados con los grandes eventos. (Foto: FIFA) FIFA

Los especialistas explican que las personas suelen atribuir características humanas a animales u objetos, un fenómeno conocido como antropomorfismo.

Por eso las mascotas tienen expresiones, emociones, vestimenta y personalidades propias que facilitan la identificación de los espectadores.

Las claves detrás de una mascota exitosa son:

Cercanía emocional.

Personalidad definida.

Diseño reconocible.

Identidad cultural.

Capacidad para generar recuerdos.

Conexión con públicos de todas las edades.

Maple, el alce que representará a Canadá en el Mundial 2026

Maple será el arquero de esta particular selección de mascotas. Su nombre proviene de la hoja de arce, uno de los símbolos nacionales más reconocidos de Canadá.

La FIFA eligió un alce porque se trata de una de las especies más emblemáticas de los bosques y paisajes del norte de América. Su tamaño imponente y su imagen asociada a la fortaleza encajan perfectamente con el rol de guardián del arco.

Además, el personaje busca transmitir valores relacionados con la creatividad, la resiliencia y la diversidad cultural canadiense.

Zayu, el jaguar mexicano que esconde una historia mucho más profunda

El delantero del equipo de mascotas será Zayu, un jaguar inspirado en uno de los animales más representativos de México.

La figura del jaguar ocupa un lugar central en numerosas culturas originarias de América y durante siglos fue asociada con el poder, la fuerza y lo sagrado.

Sin embargo, detrás del personaje también aparece un mensaje ambiental. Actualmente, el jaguar enfrenta amenazas vinculadas a la pérdida de hábitat, la urbanización y la expansión de actividades humanas.

Por qué el jaguar es tan importante para México :

Es un símbolo cultural ancestral.

Representa la fuerza y la valentía.

Es una especie clave para los ecosistemas.

Su conservación protege grandes áreas naturales.

Forma parte de la identidad biológica del país.

La elección de Zayu permite que millones de personas conozcan la situación actual de una de las especies más emblemáticas del continente.

Clutch, el águila que representa a Estados Unidos

El mediocampista de este singular equipo será Clutch, un águila calva inspirada en uno de los símbolos nacionales más reconocibles de Estados Unidos.

Clutch será la mascota de los Estados Unidos, un águila calva inspirada en uno de los símbolos nacionales más reconocibles del país. (Foto: Archivo)

Su nombre hace referencia a una expresión muy utilizada en el deporte estadounidense para describir a quienes rinden bajo presión en momentos decisivos.

La elección tampoco es casual. El águila calva protagonizó una de las historias de recuperación ambiental más exitosas del país. Durante décadas estuvo amenazada por la destrucción de hábitats, la contaminación y la caza ilegal.

Gracias a distintos programas de conservación, la especie logró recuperarse y abandonar la lista de animales en peligro de extinción.

Para los especialistas, las nuevas mascotas muestran cómo el fútbol moderno ya no se comunica únicamente a través de partidos y resultados, lo que ha convertido a este torneo en un verdadero “laboratorio emocional”.

Los grandes eventos deportivos construyen relatos capaces de viajar por redes sociales, videojuegos, productos oficiales y plataformas digitales.