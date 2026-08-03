Durante este lunes, 3 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este lunes, 3 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0051 - Serrucho

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 3 de agosto

1° 0051 11° 3852 2° 6514 12° 5027 3° 1446 13° 2827 4° 1475 14° 3088 5° 3840 15° 5877 6° 7437 16° 7389 7° 8784 17° 9524 8° 5141 18° 6997 9° 9645 19° 2523 10° 2776 20° 0351

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho indica la necesidad de cortar con hábitos o situaciones que ya no sirven y tomar decisiones prácticas.

También sugiere esfuerzo y paciencia para construir algo nuevo; si está dañado, advierte obstáculos o métodos ineficaces.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.