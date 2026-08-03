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Durante este lunes, 3 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este lunes, 3 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0051 - Serrucho

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 3 de agosto

 1°0051 11°3852
 6514  12°5027
 3°1446 13°2827 
 1475  14°3088 
 3840  15°5877 
 6°7437  16°7389
 8784  17°9524 
 5141  18°6997 
 9645  19°2523 
 10°2776 20°0351 

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¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho indica la necesidad de cortar con hábitos o situaciones que ya no sirven y tomar decisiones prácticas.

También sugiere esfuerzo y paciencia para construir algo nuevo; si está dañado, advierte obstáculos o métodos ineficaces.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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