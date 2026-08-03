Durante este lunes, 3 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.
En este lunes, 3 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0051 - Serrucho
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 3 de agosto
|1°
|0051
|11°
|3852
|2°
|6514
|12°
|5027
|3°
|1446
|13°
|2827
|4°
|1475
|14°
|3088
|5°
|3840
|15°
|5877
|6°
|7437
|16°
|7389
|7°
|8784
|17°
|9524
|8°
|5141
|18°
|6997
|9°
|9645
|19°
|2523
|10°
|2776
|20°
|0351
¿Qué significa soñar con serrucho?
Soñar con un serrucho indica la necesidad de cortar con hábitos o situaciones que ya no sirven y tomar decisiones prácticas.
También sugiere esfuerzo y paciencia para construir algo nuevo; si está dañado, advierte obstáculos o métodos ineficaces.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.