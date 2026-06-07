A pocos días del comienzo del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, la mayoría de los fanáticos albicelestes se encuentran en la búsqueda por conocer qué canales de televisión transmitirán completamente gratis los partidos del torneo .

La próxima Copa del Mundo será diferente a todas las anteriores. Habrá más selecciones, más encuentros y una oferta de transmisiones mucho más amplia que en Qatar 2022, con señales de televisión, plataformas de streaming y contenidos digitales.

Sin embargo, no todas las opciones ofrecerán la misma cobertura. Mientras algunas transmitirán apenas una parte del campeonato, otras tendrán acceso a la totalidad de los encuentros que se jugarán en Estados Unidos, México y Canadá.

Qué canales transmitirán el Mundial 2026 en Argentina

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 quedaron repartidos entre distintas señales de televisión y plataformas digitales que ofrecerán diferentes niveles de cobertura durante la competencia.

¿Cómo ver gratis el Mundial de Fútbol de la FIFA 2026? (Foto de Soumith Soman | Pexels)

Entre los servicios confirmados aparecen opciones gratuitas y pagas, aunque solo algunas tendrán acceso a todos los partidos del certamen. Entre los canales que

DSports y DGO.

Telefe.

TV Pública.

TyC Sports.

Disney+.

Paramount+.

Flow.

¿Qué plataforma tendrá los 104 partidos del Mundial 2026?

DSports será la señal con la cobertura más amplia del torneo, ya que transmitirá los 104 encuentros de la Copa del Mundo a través de DirecTV y de la plataforma DGO.

Además de los partidos en vivo, la programación incluirá móviles desde las sedes, programas especiales y cobertura permanente durante los 39 días de competencia.

Los 104 partidos en vivo .

Cobertura completa de fase de grupos y eliminatorias.

Programación especial dedicada al Mundial.

Transmisiones a través de DirecTV y DGO.

Qué partidos transmitirán Telefe, TV Pública y TyC Sports

Telefe volverá a apostar por una cobertura destacada y emitirá 32 encuentros, incluyendo todos los partidos de la Selección Argentina, el encuentro inaugural, las semifinales y la final.

¿Cómo ver gratis a la Selección Argentina durante el Mundial de Fútbol de la FIFA 2026? (Foto: Archivo) Archivo.

Por su parte, la TV Pública tendrá una cobertura más reducida con 10 partidos, mientras que TyC Sports confirmó la transmisión de todos los encuentros de Argentina y cerca de 52 partidos del torneo.

Telefe transmitirá:

Todos los partidos de Argentina.

Partido inaugural.

Semifinales.

Final.

Encuentros de Brasil, Uruguay y otras selecciones destacadas.

TV Pública transmitirá:

Argentina vs Argelia.

Argentina vs Austria.

Argentina vs Jordania.

Posibles semifinales.

Final.

TyC Sports transmitirá:

Todos los partidos de la Selección Argentina.

Cerca de 52 encuentros del Mundial.

Programación especial las 24 horas.

Cómo ver gratis el Mundial 2026 y qué opciones estarán disponibles

Quienes busquen seguir el Mundial sin contratar plataformas pagas tendrán algunas alternativas, aunque con una cobertura más limitada que la ofrecida por los servicios premium.

La transmisión gratuita estará concentrada principalmente en los partidos más importantes y en los encuentros de la Selección Argentina.

Opciones gratuitas confirmadas:

TV Pública.

Telefe .

Contenidos parciales en YouTube.

Qué mostrará YouTube:

Los primeros 10 minutos de cada partido.

Contenido oficial vinculado al Mundial.

Material complementario de la FIFA.

Para seguir los 104 partidos del torneo será necesario contar con alguna de las plataformas o señales pagas que adquirieron los derechos completos de transmisión.