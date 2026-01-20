Caminar 10.000 pasos por día se convirtió en casi un mandato para quienes llevan una vida saludable porque es un ejercicio simple y accesible que mejora la salud a nivel general. Sin embargo, un reciente estudio científico reveló que existe una mejor forma de hacer la caminata por ser más eficiente.

De qué se trata la caminata japonesa

Saurabh Sethi, gastroenterólogo formado en las universidades de Harvard y Stanford, explica que la caminata japonesa a intervalos, también conocida como Interval Walking Training (IWT), ofrece mejores resultados en menos tiempo que la popular meta de los 10.000 pasos diarios.

Sethi propone una alternativa basada en evidencia científica y sin necesidad de contar pasos. Esta técnica se basa en alternar la velocidad en periodos rápidos y lentos durante un tiempo determinado. De esta manera, debe ser empleada de la siguiente forma:

Empezar con 3 a 5 minutos de caminata suave

Alternar 3 minutos de ritmo tranquilo con 3 minutos de ritmo rápido

Repetir este ciclo durante un total de 30 minutos, lo que equivale a 5 rondas de intervalos

Terminar con una caminata lenta de 3 a 5 minutos para volver a la calma

El especialista explica que alternar velocidades permite que el cuerpo trabaje de forma más eficiente, queme más calorías y se recupere con mayor rapidez. Un requisito fundamental es mantener el ritmo y prestar atención a la respiración.

Otro consejo a tener en cuenta es que puede resultar útil dividir la rutina en dos bloques de 15 minutos también resulta efectivo, siempre que se respeten los intervalos y la regularidad.

Cuáles son los beneficios de la caminata japonesa

Caminar en intervalos trae una amplia gama de beneficios al organismo, como:

Mejora la presión arterial.

Reduce el riesgo de accidente cerebrovascular (ACV).

Fortalece el sistema inmunológico.

Favorece el sueño.

Mejora el estado de ánimo.

Estos efectos positivos se logran con solo media hora de ejercicio diario, sin la necesidad de alcanzar una cifra específica de pasos.