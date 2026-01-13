Un equipo de científicos de Harvard descubrió que hay una actividad muy sencilla, que mejora la función cerebral. En ese sentido, ayuda a fortalecer la memoria y previene el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer.

Otro de los beneficios que tiene es que es de bajo impacto, por lo que la pueden realizar personas mayores, sin preocuparse por la forma en que pueda repercutir en su físico.

Se trata de la caminata. Si a lo largo de los años ya se han mencionado algunas de las ventajas de caminar, ahora se suma otro motivo para empezar a moverse.

Por qué la caminata ayuda a reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer

En el estudio llevado a cabo por los investigadores de Harvard se descubrió que tras seis meses de caminatas rápidas, los participantes mostraron un aumento en el volumen de regiones cerebrales vinculadas a la memoria y al pensamiento. Esto se tradujo en mejoras cognitivas medibles.

“Hay mucha ciencia detrás de esto”, explicó el doctor Scott McGinnis, profesor de Neurología en la Facultad de Medicina de Harvard.

Entre los principales beneficios que se detectaron constan los siguientes:

Incrementa el tamaño de áreas cerebrales relacionadas con la memoria.

Favorece la formación de nuevos vasos sanguíneos.

Promueve la supervivencia de neuronas.

Reduce el estrés, la ansiedad y mejora el sueño.

Los resultados, reportados por la revista Neurology Live, son esperanzadores y sugieren que no se necesitan entrenamientos extenuantes para cuidar de la mente.

Fuente: Shutterstock

Demencia: una enfermedad de origen incierto que afecta a millones

Según datos de la OMS, la demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores.

En todo el mundo, más de 55 millones de personas viven con demencia, y aunque se caracteriza por la acumulación de las proteínas beta-amiloide y tau en el cerebro, los mecanismos exactos que desencadenan la enfermedad siguen siendo un misterio.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Prevención del deterioro cognitivo: una mirada integral

Una vida activa, tanto física como mental, dormir bien, mantener relaciones sociales sanas y controlar enfermedades crónicas como la hipertensión también son aspectos clave para preservar la salud cerebral.

En ese contexto, mantener una buena alimentación y sumar una caminata diaria es una decisión sencilla, económica y avalada por la ciencia para mejorar la memoria, proteger el cerebro del envejecimiento y prevenir enfermedades neurodegenerativas.