No son 10.000: cuántos pasos hay que caminar por día para bajar de peso y mejorar la salud cardiovascular Fuente: Archivo

Caminar volvió a ganar protagonismo como una de las formas más simples y efectivas de mantenerse activo ya que no demanda equipamiento especial y puede adaptarse a todas las edades. Además de ayudar a bajar de peso también mejora la salud cardiovascular, el descanso y el estado de ánimo.

Como punto positivo la caminata se destaca por ser accesible y de bajo impacto, lo que facilita su práctica diaria. A eso se suma el beneficio de poder realizarla en plazas, veredas, parques o incluso dentro de un gimnasio.

De tal modo, una de las preguntas más frecuentes es de cuánto es la cantidad de pasos que deben darse durante una caminata para perder peso y contribuir a un mayor cuidado en la salud cardiovascular.

Cuántos pasos hacen falta para perder peso

La pregunta sobre los pasos necesarios se volvió habitual gracias a los relojes inteligentes y apps que registran movimiento y aunque no hay un número mágico, estudios recientes muestran rangos que sirven como referencia práctica.

Para la salud general y el mantenimiento del peso alcanzar entre 7.000 y 8.000 pasos diarios resulta suficiente. Sin embargo quienes buscan quemar más calorías y obtener un déficit energético a lo largo de la semana pueden apuntar a superar los 8.000 o incluso a moverse entre 10.000 y 12.000 pasos diarios.

Esa diferencia suele ser clave para quienes quieren reducir grasa corporal siempre acompañando con una alimentación equilibrada. Además, para adultos sanos se recomiendan al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada lo que equivale a 30 minutos al día durante cinco días.

De tal modo, y para un objetivo más ambicioso, la cifra puede duplicarse hasta llegar a 60 minutos diarios distribuidos a lo largo de la semana.

Cómo hacer que la caminata sea más efectiva

Para que una caminata contribuya a la pérdida de peso conviene tener en cuenta algunos aspectos que potencian el esfuerzo.

Entre los más importantes se encuentran:

Mantener un ritmo constante y enérgico que permita conversación

Elegir superficies variadas que incluyan pendientes o senderos

Aumentar paulatinamente la duración de las sesiones

Caminar al menos cinco veces por semana para mantener la consistencia

Trabajar la postura con cabeza erguida y hombros relajados

También es recomendable comenzar de manera gradual para evitar fatiga o lesiones y un breve calentamiento antes y un estiramiento al finalizar ayudan a cuidar músculos y articulaciones.

Por su parte, la hidratación cumple un rol fundamental antes durante y después sobre todo en días calurosos debido al importante gasto de energía.