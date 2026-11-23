La acumulación de sarro en la pava eléctrica es uno de los problemas más frecuentes en la limpieza de los electrodomésticos que se utilizan a diario en la cocina. Con el paso del tiempo, los minerales presentes en el agua forman depósitos blanquecinos en las paredes y el fondo del recipiente, que pueden afectar su funcionamiento y dificultar su limpieza.

Sin embargo, existe un truco casero que permite removerlos con dos ingredientes fáciles de conseguir, agua y vinagre blanco o de alcohol.

Cómo eliminar el sarro de la pava eléctrica con agua y vinagre

El procedimiento fue compartido en un video de TikTok publicado por la cuenta Curiosidad Alimentaria, donde muestran cómo aprovechar las propiedades del vinagre para desprender los depósitos de sarro sin necesidad de utilizar limpiadores específicos.

Para poner en práctica este método, se necesitan partes iguales de agua y vinagre blanco o de alcohol. La preparación permite actuar sobre las acumulaciones minerales que quedan adheridas a las superficies internas de la pava y facilita su posterior eliminación.

El paso a paso:

Preparar la mezcla: colocar dentro de la pava eléctrica partes iguales de agua y vinagre blanco o de alcohol, hasta cubrir las zonas donde se encuentra acumulado el sarro. Hervir el contenido: encender el electrodoméstico y dejar que la mezcla llegue al punto de ebullición. Repetir el procedimiento las veces que sea necesario hasta que los depósitos comiencen a desprenderse. Dejar actuar durante más tiempo: como alternativa, se puede hervir la preparación y dejarla reposar durante toda la noche. Al día siguiente, volver a hervirla una vez más para completar el proceso de limpieza.

Por qué el vinagre ayuda a remover el sarro de la pava eléctrica

El vinagre contiene ácido acético, un compuesto que ayuda a disolver los depósitos minerales que se forman por la acumulación de calcio y otros componentes presentes en el agua. Por eso, se utiliza habitualmente en distintos trucos de limpieza doméstica para tratar superficies con incrustaciones de sarro.

Al combinarlo con agua y aplicar calor, la mezcla facilita que los residuos adheridos al interior de la pava se aflojen y puedan retirarse con mayor facilidad. De esta manera, se puede recuperar la limpieza del electrodoméstico sin recurrir a productos químicos específicos para eliminar incrustaciones.

Qué hacer después de limpiar la pava eléctrica

Una vez terminado el procedimiento, es importante vaciar completamente la mezcla de agua y vinagre y enjuagar varias veces el interior de la pava con agua limpia . También se recomienda hervir agua nueva y desecharla antes de volver a utilizar el electrodoméstico para preparar infusiones o cualquier otra bebida.

Comparación entre las pavas eléctricas, una con sarro y otra sin sarro. Fuente: Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Este último paso permite eliminar los restos de vinagre y evitar que su olor o sabor permanezcan en el recipiente.

Además, antes de comenzar la limpieza, conviene consultar las indicaciones del fabricante para comprobar que el uso de vinagre sea compatible con los materiales y componentes de la pava eléctrica.