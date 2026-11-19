Para conservar el pan, es preferible congelarlo en rebanadas o porciones, según las cantidades que se consumirán. Imagen ilustrativa.

Conservar el pan puede convertirse en un problema cotidiano, debido a que puede peder frescura y textura cuando no se conserva rápidamente.

En este contexto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda no dejar este alimento en la nevera, ya que el frío favorece su endurecimiento. Por el contrario, a partir de su guía de conservación del pan de molde y un análisis publicado en noviembre de 2026, aconseja congelar el pan en porciones o rebanadas bien envueltas.

Al momento de consumirlo, se debería descongelar únicamente la cantidad necesaria. Esto permitiría reducir el desperdicio alimentario así como prolongar la conservación del pan sin perjudicar la textura.

Cómo conservar el pan para evitar que se ponga duro, según la OCU

Según la OCU, deben seguirse una serie de pasos sencillos para prolongar la conservación del pan:

Congelar el pan en rebanadas o porciones: separarlo según las cantidades que se consumirán.

Envolverlo correctamente: utilizar film alimentario o un envase adecuado para congelación, evitando que quede expuesto en el aire.

Descongelar únicamente lo necesario: retirar las rebanadas cuando vayan a consumirse.

Recuperar su textura: descongelarlo a temperatura ambiente o calentarlo directamente en la tostadora.

La congelación del pan permite conservar el pan durante períodos más prolongados sin perder gran parte de sus propiedades sensoriales. Imagen ilustrativa. Fuente: Pexels

La congelación permite conservar el pan durante períodos más prolongados sin perder gran parte de sus propiedades sensoriales. Además, al dividirlo previamente en porciones, los consumidores pueden disponer únicamente de la cantidad que necesitan, sin tener que descongelar el producto completo.

Por qué no conviene guardar el pan en la nevera y cómo mantenerlo fresco

La OCU explica en su guía de conservación del pan que las bajas temperaturas pueden acelerar su endurecimiento.

Esto se debe a que a temperaturas de nevera (alrededor de 4 °C), el almidón del pan pierde agua y se recristaliza mucho más rápido que a temperatura ambiente. Este proceso químico hace que el pan se vuelva duro, seco y gomoso en poco tiempo, lo que puede generar que parezca viejo aunque no lo esté.

Por lo tanto, es preferible guardarlo a temperatura ambiente, en un lugar fresco y seco, siempre que se mantenga bien cerrado y se respeten las indicaciones del envase.

Es preferible guardar el pan a temperatura ambiente, en un lugar fresco y seco, siempre que se mantenga bien cerrado y se respeten las indicaciones del envase. Imagen ilustrativa. Unsplash.

En el caso del pan de molde, la organización recomienda mantenerlo dentro de su envase original y cerrar correctamente la bolsa con una pinza o un nudo después de cada uso. De esta manera, se evita que quede expuesto al aire y se favorece su conservación durante el período indicado por el fabricante.

Por último, la OCU destaca que, cuando el pan no vaya a consumirse en un plazo corto, la congelación representa una alternativa para prolongar su conservación. Esta práctica también permite aprovechar mejor el alimento y reducir el desperdicio doméstico, sin renunciar a una textura agradable al momento de consumirlo.