La OCU recomienda utilizar polvos de talco para eliminar las manchas de aceite en la ropa.

Las manchas de aceite en la ropa son uno de los problemas más habituales y difíciles de solucionar durante el lavado. Al entrar en contacto con las fibras textiles, la grasa puede extenderse y dejar marcas persistentes que no siempre desaparecen con el detergente convencional.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda utilizar polvos de talco para eliminar las manchas de aceite y grasa de la ropa, mediante un procedimiento sencillo que puede realizarse en casa.

Según explica la organización en su guía para quitar manchas de la ropa, el talco permite absorber parte de la grasa antes del lavado.

Por qué los polvos de talco ayudan a eliminar las manchas de aceite de la ropa

Las manchas de grasa pueden producirse por el contacto de las prendas con distintos productos cotidianos, como el aceite, la mantequilla, la mayonesa o incluso la grasa de motor.

La OCU advierte que estas sustancias tienden a extenderse por los tejidos y dejar cercos difíciles de eliminar. Por eso, recomienda actuar lo antes posible y utilizar un tratamiento adecuado antes de introducir la prenda en la lavadora.

Las manchas de grasa pueden producirse por el contacto de las prendas con distintos productos cotidianos, como el aceite, la mantequilla, la mayonesa o incluso la grasa de motor. Fuente: Magnific

Un truco sencillo para mitigar la expansión de las manchas son los polvos de talco, que funcionan por su capacidad para absorber la grasa. Esto permite retirar parte de la sustancia que impregna las fibras y facilita su posterior eliminación durante el lavado.

Además, se trata de un producto económico que puede utilizarse como alternativa a determinados quitamanchas comerciales. La organización también incluye otros productos tradicionales, como el bicarbonato sódico, el vinagre y el jabón natural, entre las opciones para tratar diferentes tipos de manchas.

De todas formas, la eficacia del tratamiento depende del tipo de mancha y del tejido, por lo que algunas prendas pueden necesitar productos específicos o una limpieza profesional.

Cuánto tiempo hay que dejar actuar el talco y cómo quitar la mancha de aceite

Para eliminar las manchas de aceite y grasa, la OCU recomienda seguir un procedimiento que permita absorber residuos antes de lavar la prenda:

Aplicar los polvos de talco: espolvorear una capa sobre la mancha de aceite hasta cubrir la zona afectada. Retirar el exceso: a medida que el talco absorba la grasa, eliminar el producto sobrante con un cepillo. Repetir la aplicación: volver a colocar una capa de talco sobre la mancha para continuar absorbiendo la grasa. Dejar actuar durante unas horas: mantener la última aplicación sobre el tejido antes de proceder al lavado. Lavar la prenda: utilizar jabón y agua templada, siempre que las indicaciones de cuidado del tejido lo permitan.

Para eliminar las manchas de aceite y grasa, la OCU recomienda seguir un procedimiento que permita absorber residuos antes de lavar la prenda. Fuente: Shutterstock

La organización no establece una cantidad exacta de horas para este procedimiento, sino que recomienda dejar actuar el producto durante varias horas antes del lavado.

Asimismo, destaca que tratar las manchas antes de introducir las prendas en la lavadora es fundamental para mejorar las posibilidades de eliminarlas, ya que los detergentes no tienen la misma eficacia frente a todos los tipos de suciedad. También conviene revisar las instrucciones de lavado de cada prenda, especialmente cuando se trata de tejidos delicados.