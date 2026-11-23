Preparar un buen asado no depende solamente de elegir cortes de carne de calidad y prender el fuego. También es importante saber qué carne poner primero en la parrilla, cuándo sumar las achuras y en qué momento agregar los embutidos para que todo llegue a la mesa en su punto justo.

El secreto está en respetar los tiempos de cocción de cada alimento. Los cortes más gruesos necesitan permanecer más tiempo sobre las brasas, mientras que las piezas más pequeñas y las que requieren menos calor deben incorporarse después.

¿Qué carne se pone primero en la parrilla?

La regla principal es comenzar por los cortes que necesitan más tiempo de cocción. Por eso, las tiras de asado y el vacío deben colocarse antes que las achuras y los embutidos.

En el caso de las tiras de asado, el tiempo estimado de cocción es de entre 45 minutos y una hora, aunque puede variar según el grosor de las piezas y la intensidad del fuego. El vacío, por su parte, puede necesitar entre 60 y 75 minutos.

Lo recomendable es distribuir estos cortes de carne desde el comienzo, cuando las brasas ya están listas y tienen una temperatura estable. De esta manera, pueden cocinarse lentamente sin necesidad de apurar el proceso.

Cuándo agregar los chorizos, las achuras y las morcillas

Una vez que los cortes principales llevan un tiempo sobre la parrilla, llega el momento de incorporar el resto de los ingredientes. No todos necesitan el mismo tiempo y agregarlos juntos puede provocar que algunos se cocinen de más.

El orden orientativo es el siguiente:

Primero, los cortes grandes: tiras de asado y vacío, que necesitan entre 45 y 75 minutos, según la pieza.

Después, las achuras: las mollejas y los chinchulines pueden incorporarse unos 20 o 30 minutos después de comenzar la cocción. Su tiempo estimado es de otros 20 a 30 minutos.

Por último, las morcillas: se agregan cerca del final, ya que solamente necesitan calentarse y dorarse ligeramente durante unos 10 a 15 minutos.

Los chorizos requieren aproximadamente entre 30 y 40 minutos de cocción, por lo que también deben incorporarse antes que las morcillas. Estos tiempos son orientativos y pueden modificarse según el tamaño de cada pieza y el calor disponible.

El orden para poner la carne en la parrilla es clave para lograr un asado bien cocido: los cortes más gruesos van primero y las achuras y los embutidos se agregan después.

¿De qué lado se pone la carne en la parrilla?

Otro detalle importante para conseguir una cocción pareja es saber qué lado de la carne debe quedar en contacto con la parrilla. La recomendación depende del tipo de corte y de la cantidad de grasa que tenga.

En las piezas con grasa, como la tira de asado, se aconseja comenzar con el lado de la grasa hacia abajo. Esto permite que se derrita progresivamente y aporte sabor durante la cocción.

En cambio, para los cortes más magros, la recomendación es empezar con el lado de la carne hacia abajo. Así se busca conseguir un buen dorado desde el comienzo.

También es importante evitar dar vuelta las piezas constantemente. Manipularlas demasiado puede dificultar que se forme una superficie dorada y uniforme.

Cómo distribuir los cortes para evitar que se quemen

Además de respetar el orden de incorporación, hay que aprovechar correctamente el espacio disponible en la parrilla. No todas las zonas tienen la misma intensidad de calor y esa diferencia puede utilizarse para cocinar varios alimentos al mismo tiempo.

Los cortes grandes deben ubicarse en las zonas de mayor calor, mientras que las piezas pequeñas o más delgadas conviene colocarlas en sectores con una temperatura menos intensa.