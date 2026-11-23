Hervir eucalipto, cáscaras de naranja y clavo permite liberar sus aromas y utilizar la mezcla como un ambientador casero para perfumar el hogar.

Con la calefacción encendida y las ventanas cerradas, muchas personas buscan formas sencillas de perfumar la casa. Una de ellas consiste en hervir hojas de eucalipto junto con cáscaras de naranja y clavo, una preparación conocida como simmer pot que una guía de Oberlin College describe como un ambientador casero de frutas, hierbas y especias hervidas en agua.

El calor libera los aceites de las cáscaras de cítricos, que contienen limoneno y terpenos, y esos compuestos aromáticos pasan al vapor y se dispersan por el ambiente. Entre las mezclas caseras para el hogar también circula la de vinagre blanco y hojas de laurel.

La naranja aporta el aroma cítrico, el clavo suma un toque especiado y el eucalipto un perfume fresco. Fuente: Shutterstock New Africa

Cómo se prepara y qué aporta cada ingrediente

En una cacerola con agua se agregan hojas de eucalipto, cáscaras de naranja y unos clavos, y se lleva todo a ebullición para luego bajar a fuego suave. Las recetas de Oberlin combinan cáscara de naranja y clavo, y piden reponer el agua más o menos cada 30 minutos.

La naranja aporta el aroma cítrico, el clavo suma un toque especiado y el eucalipto un perfume fresco, un aroma que para los especialistas se encuentra entre los recomendables para ambientadores naturales.

Cuidados y una alternativa sin hervir

La guía universitaria advierte que una olla quemada huele mal y es un riesgo de incendio, por lo que conviene controlar el nivel de agua y mantener el fuego bajo.

Quien prefiera evitar la cocción puede colocar rodajas finas de cítricos sobre un radiador o cerca de los conductos de calefacción, con papel de horno o una bandeja resistente al calor para evitar manchas, y reemplazarlas cuando se sequen. Libertad Digital señala que sirven la naranja, el limón, el pomelo y la lima.