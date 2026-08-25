En la actualidad, la comunicación digital se ha vuelto imprescindible y el fenómeno de reproducir a mayor velocidad los audios de WhatsApp ha adquirido gran relevancia.

Sin embargo, ¿cuál es el impacto en nuestra mente al escuchar estos mensajes a una velocidad acelerada? Una investigación científica reciente ha abordado esta cuestión, explicando cómo esta práctica influye en nuestro cerebro y nuestra percepción auditiva.

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¿Qué efecto tienen los audios de WhatsApp en el cerebro?

La preocupación principal recae en los jóvenes, quienes son los principales usuarios de esta práctica y cuya memoria podría verse comprometida por la exposición constante a la velocidad.

Psicopedagogos como Sylvie Pérez, de la Universidad Abierta de Cataluña, advierten sobre el riesgo de una respuesta instintiva sin procesamiento cognitivo profundo.

La popularidad de escuchar los audios en velocidad rápida en plataformas como WhatsApp está enmarcada en un contexto saturado de información, donde la rapidez se convierte en una necesidad. A su vez, esto se complementa con un entorno en el que la inmediatez fomenta la poca paciencia.

Diego Redolar, profesor de Neurociencia en la misma universidad, señala una posible afectación de la memoria a corto plazo, aunque no se cuenta con evidencia clara sobre cambios cerebrales a largo plazo.

En un artículo del sitio especializado Saber Vivir, se indica que los estudios científicos aún no presentan conclusiones definitivas sobre sus efectos, dado que es una tendencia relativamente nueva. Las consecuencias a largo plazo están por determinarse.

Sin embargo, la plasticidad cerebral de los menores podría jugar un papel en su adaptación. De todos modos, las implicaciones a nivel neuronal no están completamente comprendidas y siguen siendo objeto de investigación.

“Fenómenos como el speedwatching (reproducción rápida) hacen que nos volvamos más primitivos y solo actuemos ante el estímulo-respuesta sin procesamiento de la información”, añade en la misma línea la psicopedagoga Sylvie Pérez.

Por último, “hace que nos centremos en lo global de la información: entendemos de manera general, pero el detalle se pierde”, advierte Redolar.

Equilibrio en el consumo de audios de WhatsApp en velocidad rápida

En un contexto donde la agilidad y la eficacia son predominantes, es indispensable localizar un equilibrio en el consumo de información digital, particularmente en lo que respecta a audios de WhatsApp en velocidad rápida.

Redolar menciona para El País que “Todavía no hay evidencias de que generen cambios cerebrales ni que afecte a la memoria a largo plazo. Sin embargo, sí afecta la memoria a corto plazo, porque si no se toma bien la información, no se consolida como recuerdo”.

A continuación, se presentan algunas recomendaciones prácticas para gestionar este tipo de consumo de manera saludable y efectiva: