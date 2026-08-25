La cotización deldólar este martes, 25 de agosto de 2026 llegó a 3090.48 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de 1,52%.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 1.28%, pero en el último año acumula una caída de -19.52%, lo que indica una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos 10 días, el dólar registró igual número de caídas y subidas, sin jornadas estables; cerró con tres avances consecutivos, lo que sugiere un sesgo alcista pese a la volatilidad previa.

La volatilidad del Dólar en la última semana es del 17.59%, lo que indica un comportamiento inestable en comparación con la volatilidad anual del 13.79%.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia ascendente en los últimos días. Este aumento puede indicar una mayor demanda de la moneda, lo que podría impactar en el mercado financiero.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3090.48 pesos colombianos, deberán pagar 309,048 pesos; comprar 200 dólares costará 618,096 pesos y 500 dólares costarán 1,545,240 pesos.