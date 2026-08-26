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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 25 de agosto de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este martes, 25 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9954 - La Vaca

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 25 de agosto

 1°9954 11°3288
 5856  12°9052
 3°9288 13°9377 
 6298  14°6286 
 7311  15°9583 
 6°6345  16°4069
 5651  17°8501 
 0457  18°0494 
 4649  19°5725 
 10°3856 20°1130 

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Si aparece débil o inquieta, puede advertir de rutina o cargas, invitándote a equilibrar y actuar.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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