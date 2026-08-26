En esta noticia ¿Qué significa soñar con la vaca?

La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 25 de agosto de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este martes, 25 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9954 - La Vaca

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 25 de agosto

1° 9954 11° 3288 2° 5856 12° 9052 3° 9288 13° 9377 4° 6298 14° 6286 5° 7311 15° 9583 6° 6345 16° 4069 7° 5651 17° 8501 8° 0457 18° 0494 9° 4649 19° 5725 10° 3856 20° 1130

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con La Vaca suele simbolizar abundancia, sustento y estabilidad, señal de nutrición material y emocional.

Si aparece débil o inquieta, puede advertir de rutina o cargas, invitándote a equilibrar y actuar.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.