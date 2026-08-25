“La estabilidad no es un punto de llegada, sino de partida: hace falta que el proceso sea sostenible”
Pablo Miedziak y Ezequiel Mirazon, Presidente del IAEF y de la 47° Convención Anual, respectivamente, analizaron la agenda económica y política que pondrán a debate la semana próxima con la presencia del presidente Javier Milei. El ejemplo de Perú
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 28 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.