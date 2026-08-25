La semana próxima, en Iguazú, el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que celebra el año próximo sus 60 años, realizará su 47° Convención Anual, un evento que suele concentrar a CFO, gerentes de finanzas y directivos de bancos y entidades financieras en torno de un eje de discusión de coyuntura, con una propuesta para la reflexión del sector con los principales protagonistas de las decisiones políticas y económicas.

Este año viajará para el cierre el presidente Javier Milei, y también disertarán en las dos jornadas, el 3 y el 4 de septiembre, los ministros de Economía, Luis Caputo, de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el Canciller Pablo Quirno. El lema será “Argentina: de la estabilidad al crecimiento y cómo generar competitividad sostenible”.

La coyuntura será propicia para el debate: el Gobierno dirime su estrategia electoral, lo mismo que la oposición y parte de los interlocutores asistirán a Misiones. También habrá lugar para el debate de las estrategias productivas. Los proyectos de ley en debate en el Congreso tendrán a sus principales protagonistas exponiendo en la Convención, uno de los dos grandes eventos que realiza IAEF en el año.

El Cronista conversó con el presidente del IAEF, Pablo Miedziak, y con el presidente de la 47° Convención, Ezequiel Mirazon, socio de PWC, para conocer las expectativas y el contexto económico y político que rodeará al debate.

-Pablo Miedziak: Para el Instituto el interior es algo súper importante, es el motor de la economía. Volvemos a Iguazú después de 15 años. El instituto está a punto de cumplir 60 años. Y si bien no somos una cámara, no defendemos ningún interés, somos una institución apartidaria, plural y muy profesional. Va a ser la primera vez que el Presidente, Javier Milei, va a visitar Misiones. También fue la primera vez cuando hicimos nosotros en Mendoza un foro. Es porque creo que hay bastante gente que valora el punto de vista técnico y profesional de lo que es el Instituto y por eso tenemos una agenda también bastante plural. Hay gente de diferentes voces: gobernadores, diputados, senadores, gente que opina también de una forma muy diferente y obviamente parte de lo nuestro y que queremos hacer es que los funcionarios nos elijan como espacio para comunicar y decir lo que tienen que hacer.

-Ezequiel Mirazon: Estamos súper entusiasmados con el evento. Creemos que el país dio un paso súper importante y difícil, que es lograr estabilidad, y ahora viene otro desafío que es empezar a tener un crecimiento sostenido y que ese crecimiento sea con una competitividad sostenible. Entonces buscamos generar estos espacios en los cuales podamos escuchar todas las voces. Creemos que escuchando a todos es cuando salen los consensos, generar espacios de diálogo y demás.

“El país dio un paso súper importante y difícil, que es lograr estabilidad, y ahora viene otro desafío que es empezar a tener un crecimiento sostenido y que ese crecimiento sea con una competitividad sostenible”. (Mirazon)

-La política se les va a meter por todos lados, desde la presencia de Milei, los gobernadores, el tratamiento de las leyes en el Congreso...

-P.M.: Son las cosas que empiezan a pasar tal vez cuando se está terminando el tercer año de gobierno, cuando todos empiezan a ver cuál es el mejor momento para alguno decir “quiero ser presidente”, todos empiezan a medirse la temperatura. Es algo que se ve en el riesgo país. Estaba estabilizado en 400 puntos, y todo el mundo empieza a preguntar hacia dónde sigue la política, hacia dónde sigue la economía. Hay un país como Perú, en ciertos aspectos, uno que a mí me encanta es cómo logró separar la economía de la política. Perú se financia a una tasa tremenda a nivel mundial y políticamente el país tiene un montón de vaivenes, pero desde el punto de vista económico las cosas funcionan, las deudas las van a pagar, cuando necesitan salir a buscar financiamiento lo encuentran... A nosotros nos cuesta muchísimo separar la economía de la política. Acá viene un cambio de Gobierno y a lo mejor va a venir otro Banco Central, otro ministro de Economía. Y los últimos dos modelos económicos no sé si alguna vez fueron tan diferentes o tan distantes. Este es un modelo económico en donde nos vamos a abrir todo lo que podamos al mundo porque somos totalmente liberales, y venimos de un modelo en el cual cerrémonos todo lo que podamos en donde no podemos pagar dividendos, no podemos comprar dólares y tratamos de ver cómo nos asociamos con Venezuela y tenemos un modelo diferente. Estas son cosas que m e encantaría que este péndulo que se mueve cada cuatro años de un lado al otro no sea tan volátil, no es bueno para nadie que quiera hacer negocios en Argentina.

Tampoco hay reforma sostenible sin que la gente vea esos resultados. La verdad que tenemos que empezar a traccionar y esos resultados se tienen que empezar a ver. Hoy la gente está haciendo un esfuerzo y hay que pensar en ellos también.

-¿Cómo se hace sostenible el crecimiento?

-P.M.: Hasta acá se logró cierta estabilidad, pero la estabilidad no es un punto de llegada, sino es un punto de partida. Se hicieron muchas cosas bien, pero de acá en adelante el tema es cómo construimos. Y ahí hay una economía en dos velocidades o un reloj que va en dos velocidades: por un lado, tres sectores que les va muy bien, el petróleo, la minería y el agro, que es un sector que explota, donde tenés el RIGI con inversiones millonarias, que le va recontra bien. Y después otro reloj a otra velocidad, que es el empresario pyme en donde se encuentra con reglas totalmente diferentes, que ahora vienen cosas importantes de afuera que le cuesta competir... y un poco el IAEF trata de hacer que estos dos relojes empiecen a funcionar juntos. Al final del día, este es un gobierno reformista, y las reformas marcan que la Argentina va a ser un país mucho mejor en 10 o 20 años. El tema son los sectores que no están llegando a esos 10 o 20 años. Creo que vamos a debatir qué cosas se necesitan para que estos sectores que a lo mejor les cuesta traccionar, un poco despeguen y vayan para arriba. Y atrás de eso me meto con el miedo de lo que puede ser que no se logre este calibre. ¿Y cuál es el miedo para mí? Hace un mes teníamos un gobernador que dijo: “vamos a expropiar todo, yo saco una cuasimoneda que es una moneda que no tiene valor legal”, que hace mucho ruido. Pero creo que espanta lo que necesitamos, que son inversiones, largo plazo, más trabajo y un país en donde los chicos no piensen en irse ni piensen en ver cómo hay una oportunidad acá el día de mañana.

-E.M: Por otro lado, también hay un montón de reformas que se hicieron que están fuera de discusión . Lo que más se discute es la velocidad de algunos consensos de que estos cambios eran necesarios. Si uno quiere ser competitivo, creo que no hay duda de que había que hacer una Reforma Laboral, no hay duda de que había que hacer una Ley Bases. O sea, creo que hay cosas que son piedras fundamentales. Por supuesto quedan reformas tributarias y una serie de cosas más, pero hemos avanzado un montón. Yo soy maratonista de los que corren 42 kilómetros; llevamos recorridos 32 kilómetros y, por supuesto, uno a veces cuando llega a este momento está cansado y mirás hacia adelante y te quedan 10, que es un montón. Pero la verdad que el recorrido que se hizo es enorme y los logros que tenemos como país son muy importantes.

Lo que más se discute es la velocidad de algunos consensos de que estos cambios eran necesarios. Si uno quiere ser competitivo, creo que no hay duda de que había que hacer una Reforma Laboral, no hay duda de que había que hacer una Ley Bases. O sea, creo que hay cosas que son piedras fundamentales.