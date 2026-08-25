Advertencia oficial de PAMI: el engaño que circula por WhatsApp y que vacía la billetera a los abuelos

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) emitió un aviso urgente para jubilados y pensionados ante la propagación de una maniobra de estafa que circula por WhatsApp, redes sociales y llamadas telefónicas.

Los delincuentes se hacen pasar por representantes de la institución para ofrecer supuestas computadoras y tablets gratuitas a los afiliados, con el objetivo de apoderarse de sus datos personales y bancarios.

Desde el organismo desmintieron rotundamente la existencia de cualquier beneficio de este tipo y remarcaron que no se entregan equipos sin costo ni existen intermediarios para este tipo de trámites.

La modalidad es una reactivación de falsos ofrecimientos que ya se habían detectado previamente bajo el nombre de “Plan Mi Compu”.

Cómo funciona el engaño de las computadoras gratis

El fraude se inicia con un mensaje o llamada que simula un canal oficial. El supuesto operador notifica al jubilado que ha sido beneficiado con un equipo informático sin cargo.

Advertencia oficial de PAMI: el engaño que circula por WhatsApp y que vacía la billetera a los abuelos Gemini.

Para coordinar el envío o “validar la identidad”, se les pide a los afiliados ingresar a enlaces sospechosos o completar formularios con información confidencial, buscando tomar el control de sus cuentas bancarias o billeteras virtuales.

Los antecedentes y la confusión con el Plan Mi Compu real

La falsa propuesta suele utilizar el nombre de un programa que genera confusión entre los adultos mayores. A principios de año se detectaron maniobras similares utilizando la marca “Plan Mi Compu”.

Cabe destacar que PAMI nunca contó con una línea propia de este tipo: el programa real correspondía a una línea de créditos del Banco Nación para jubilados de ANSES que permitía comprar equipos en cuotas, y no a una entrega gratuita por parte del servicio médico.

Datos que jamás se deben compartir y recomendaciones de seguridad

Para evitar caer en estas trampas virtuales, las autoridades recuerdan mantener la cautela ante contactos no solicitados por medios privados:

Información sensible : PAMI jamás solicitará claves bancarias, contraseñas de acceso, códigos de seguridad ni pagos de dinero para realizar trámites o descargar la aplicación oficial.

Documentación y enlaces: se recomienda no enviar fotos del DNI ni de tarjetas de débito o crédito, como así también no ingresar en enlaces externos enviados por desconocidos.

Canales oficiales para consultas y denuncias

Ante la recepción de un mensaje sospechoso, la indicación principal es cortar la comunicación de inmediato sin brindar ningún dato personal.

Para corroborar la validez de cualquier información o realizar denuncias, los afiliados pueden llamar sin cargo a la línea 138 (PAMI Escucha y Responde) o ingresar de forma directa y sin intermediarios al sitio web oficial del organismo o a la plataforma Mi PAMI.