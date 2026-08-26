Durante este martes, 25 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 7116 - Anillo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 25 de agosto
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|3238
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|6332
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|6703
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|0513
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|2710
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|8855
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¿Qué significa soñar con Anillo?
Soñar con un anillo suele representar compromiso, unión y promesas; indica deseos de estabilidad o de formalizar una relación.
Si el anillo está roto, perdido o aprieta, sugiere dudas, miedo a la pérdida o presión; si brilla y encaja, confianza y prosperidad.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.