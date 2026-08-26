Durante este martes, 25 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 7116 - Anillo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 25 de agosto

1° 7116 11° 3238 2° 5097 12° 7389 3° 9048 13° 4470 4° 0799 14° 9176 5° 1407 15° 5169 6° 4116 16° 6429 7° 5410 17° 6332 8° 6703 18° 0513 9° 2710 19° 2966 10° 8855 20° 2274

¿Qué significa soñar con Anillo?

Soñar con un anillo suele representar compromiso, unión y promesas; indica deseos de estabilidad o de formalizar una relación.

Si el anillo está roto, perdido o aprieta, sugiere dudas, miedo a la pérdida o presión; si brilla y encaja, confianza y prosperidad.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.