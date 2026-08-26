En esta noticia

Durante este martes, 25 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 7116 - Anillo

Te puede interesar

Hallazgo | Un estudio científico descubrió cuál es la parte de nuestro cerebro que nos hace solidarios y buenas personas

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 25 de agosto

 7116 11° 3238 
 2°5097 12° 7389
 3°9048 13° 4470 
 4°0799 14° 9176 
 5°1407 15° 5169 
 6°4116 16° 6429 
 7°5410 17° 6332 
 8°6703 18° 0513 
 9°271019° 2966 
 10°8855 20° 2274 

¿Qué significa soñar con Anillo?

Soñar con un anillo suele representar compromiso, unión y promesas; indica deseos de estabilidad o de formalizar una relación.

Si el anillo está roto, perdido o aprieta, sugiere dudas, miedo a la pérdida o presión; si brilla y encaja, confianza y prosperidad.

Te puede interesar

El elixir de Hércules: el licuado proteico que aumenta tu masa muscular en solo 30 días, ¿cómo prepararlo?

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

Te puede interesar

Un estudio científico analiza el impacto que tiene en nuestro cerebro escuchar audios de WhatsApp en velocidad rápida