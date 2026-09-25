Cómo estará el clima en AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cómo estarán las condiciones climáticas para el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) durante este fin de semana y que podrían volver tanto las lluvias como las temperaturas bajas.

Si bien en las últimas jornadas las temperaturas presentaron una suba considerable en comparación con los primeros días de la semana, se espera un nuevo descenso que ubicará las mínimas alrededor de los 14°C el domingo.

Por su parte, habrá un predominio de nubosidad y el domingo se esperan lluvias por la tarde que podrían extenderse hacia la noche.

Pronóstico extendido para el fin de semana en AMBA

En lo que respecta al Área Metropolitana de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional proyectó las siguientes condiciones meteorológicas para el fin de semana:

Viernes 25 de septiembre: cielo parcialmente nublado. Temperatura mínima 17°C, máxima 25°C, sin precipitaciones.

Sábado 26 de septiembre: cielo parcialmente nublado. Temperatura mínima 15°C, máxima de 21°C, sin precipitaciones.

Domingo 27 de septiembre: cielo mayormente nublado. Temperatura mínima 14°C, máxima de 19°C, con probabilidad de lluvias durante la tarde y noche.

Pronóstico extendido en CABA. Pronóstico extendido | Captura SMN.

De tal modo, el fin de semana estará marcado por varios cambios climáticos, propios de la primavera, y las lluvias sí llegarán durante el domingo.

Qué anticipa el SMN para el inicio de la próxima semana

De cara a la siguiente semana, las condiciones meteorológicas anticipadas por el SMN marcan el regreso de las temperaturas con tendencia a la baja y podrían registrarse lluvias aisladas.

En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional prevé las siguientes condiciones: