Tal como anticipó El Cronista en mayo, finalmente Lucky Brand abrió su primer local en la Argentina.

La histórica marca estadounidense de denim inauguró una tienda de 100 metros cuadrados en el shopping DOT , de la mano del grupo Oxford Polo Club.

La operación local está liderada por los hermanos Julián, Laura y Alejo Itzkovici, dueños de Oxford, que tienen a cargo el desarrollo de la marca en el país y también en otros mercados de América latina.

El plan contempla entre 30 y 40 aperturas en los próximos cinco años, principalmente a través de franquicias. A eso se suman unos 30 locales multimarca que ya venden sus productos en el país.

La compañía ya está en tratativas para abrir en otros centros comerciales, entre ellos OH! Buenos Aires, El Solar y Unicenter.

Julián, Laura y Alejo Itzkovici, dueños de Oxford

El plan para sumar locales en Argentina

El crecimiento de la marca en el país estará apoyado en el modelo de franquicias. Según explicó Julián Itzkovici a El Cronista, cada local tendrá entre 80 y 100 m2 y demandará desde $ 30 millones para su armado, a lo que se sumarán otros $ 40 millones en mercadería.

Los contratos tendrán una duración de 10 años y, durante el primero, los franquiciados podrán devolver las prendas que no hayan vendido. La compañía calcula un retorno de la inversión de alrededor de un año.

Bajo este formato, Oxford prevé abrir entre 30 y 40 locales en los próximos cinco años, tanto en Buenos Aires como en el interior del país.

En una primera etapa, toda la colección será importada, aunque el acuerdo también le permite al grupo fabricar los productos localmente.

En cuanto a los precios, la idea es mantener valores similares a los de Estados Unidos. Los jeans se venden entre $ 140.000 y $ 160.000 y las remeras parten de los $ 50.000. El ticket promedio ronda los $ 200.000.

@luckybrand

Más de tres décadas de éxitos

Lucky Brand nació en Los Ángeles en 1990, fundada por Gene Montesano y Barry Perlman, con el denim como principal categoría y con Levi’s como su competidora de referencia. Con el paso de los años, la marca amplió su presencia en los Estados Unidos y llegó a superar los 200 locales.

En 1999, el grupo de indumentaria estadounidense Liz Claiborne adquirió el 85% de la marca por u$s 126,2 millones. Bajo su control, llegó a facturar u$s 461 millones en 2012. Un año después, la marca cambió nuevamente de manos y fue vendida al fondo estadounidense Leonard Green & Partners por u$s 225 millones.

En 2020, la compañía se declaró en quiebra, afectada por el cierre de locales durante la pandemia. En ese proceso, la marca fue adquirida por Authentic Brands Group (ABG), el grupo estadounidense dueño de más de 50 etiquetas, entre ellas Reebok, Brooks Brothers, Nautica, Forever 21, Quiksilver, Billabong, Roxy y Juicy Couture. SPARC Group, en tanto, quedó a cargo de la operación.

ABG también controla derechos vinculados a figuras como Marilyn Monroe, Elvis Presley, Muhammad Ali y Shaquille O’Neal. El grupo genera más de u$s 38.000 millones anuales en ventas a través de las marcas que integran su portfolio.

Desde 2025, la operación en Norteamérica forma parte de Catalyst Brands, la compañía que nació de la unión entre SPARC Group y JCPenney.