La propuesta afecta varios de los recorridos actuales de la línea.

Miles de personas se movilizan todos los días en colectivos por el centro porteño, que atraviesan puntos muy transitados de la Ciudad. Ahora, una de esas líneas podría cambiar parte de su recorrido habitual.

Se trata de la línea 143, operada por la empresa La Central de Vicente López S.A.C., que conecta zonas clave como Constitución, la avenida 9 de Julio y Retiro. La compañía presentó un proyecto para modificar varios de sus tramos actuales.

El edicto fue publicado este viernes 25 de septiembre de 2026 en el Boletín Oficial. Por el momento se trata solo de una propuesta, que todavía debe atravesar una instancia de consulta pública antes de poder implementarse.

En qué consiste el proyecto de modificación de la línea 143

Según el edicto publicado por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, la propuesta contempla la supresión total de los recorridos B, C, E, F y G de la línea 143, además de cambios en el trazado y en la cabecera de los recorridos A y D, que pasarían a proyectarse como B.

También se prevé un desdoblamiento del actual recorrido A, que se convertiría en el nuevo C, y la creación de un servicio expreso D sobre el trazado que hoy corresponde al recorrido C.

La modificación no se limita a los recorridos: la empresa también solicitó una variación en las frecuencias de los servicios y en la cantidad de unidades afectadas a la línea .

Cuántos colectivos tendría la línea tras el cambio

De aprobarse la propuesta, el parque móvil de la línea 143 quedaría fijado en un máximo de 47 vehículos y un mínimo de 33, según el detalle incluido en el edicto oficial.

Las otras dos líneas que también están en trámite

El mismo día se publicó otro edicto vinculado al transporte público, aunque con un alcance distinto: la Secretaría de Transporte informó que tramita una solicitud de cese de autorización para la explotación de las líneas 136 y 163, ambas operadas por la empresa Sargento Cabral S.A. de Transporte.

A diferencia del caso de la línea 143, en este trámite no se propone modificar recorridos, sino directamente dar de baja la habilitación de esas dos trazas.

Cómo hacer llegar reclamos u observaciones

La normativa vigente habilita a cualquier persona, humana o jurídica, a presentar opiniones, observaciones o sugerencias sobre la propuesta. El plazo para hacerlo es de cinco días hábiles administrativos, contados a partir del día siguiente a la publicación del edicto.

Esas presentaciones tienen carácter no vinculante y solo pueden realizarse a través del sitio web oficial de la Secretaría de Transporte, sin otra vía habilitada para canalizarlas.

Vencido ese plazo, la autoridad de aplicación evaluará las observaciones recibidas antes de definir si autoriza los cambios propuestos para la línea 143.