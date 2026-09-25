Como todo lo que ocurre en materia política en Argentina de un tiempo a esta parte, cada movimiento se lee en clave electoral, y la relación entre el oficialismo y Patricia Bullrich no escapa a eso. Por el contrario, se convirtió en uno de los termómetros más sensibles de la estabilidad gubernamental.

La cena del miércoles con gusto a sushi en un restaurante de Villa Urquiza, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los senadores de La Libertad Avanza —y de la que participaron figuras clave de la mesa chica y la propia jefa de la bancada oficialista en el Senado— buscó exhibir algo más que una postal de distensión.

Fue el corolario político de días atravesados por la tensión parlamentaria, el debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, las rispideces en torno al régimen de zonas frías y los coletazos de cortocircuitos previos vinculados a la ley de presupuesto y al capítulo sensible de las modificaciones en materia de discapacidad que generó revuelo en el recinto obligando al Ejecutivo a dar marcha atrás.

Oficialmente, el encuentro tuvo como eje central ordenar la agenda parlamentaria inminente y unificar criterios luego de semanas de alta exposición. Entre roll y roll, se repasaron los detalles de la reforma monetaria, el polémico tema de las modificaciones a las zonas frías y el mapa de votos que Bullrich tiene que tejer a contrarreloj para blindar las iniciativas del Ejecutivo.

Sin embargo, detrás de esa amable invitación de la hermana del presidente para generar cierta sinergia y convivencia política están las tensiones que siguen latentes después de que Bullrich le marcó la cancha al Ejecutivo. Tras el episodio del video institucional desde el despacho de la senadora —en el que se la veía reproduciendo de fondo la canción “No me importa” de Lali Espósito—, el tema escaló en los pasillos del poder.

Esta periodista supo que en rigor, Patricia no mantuvo una charla posterior con el presidente específicamente por ese tema, pero sí lo conversó cara a cara con Karina Milei dentro de la mesa política. En ese mano a mano, la secretaria General fue bien verticalista: “ No hace falta ventilar las cosas y vociferar; si tenemos una mesa política: hablemos las cosas ”.

La respuesta de la jefa del bloque no tardó en llegar, filosa y en su ley: “ Justamente, si tenemos una mesa política es para hablar las cosas y no enterármelas en el Congreso ”, retrucó, aludiendo al profundo malestar que le generó saber de improvisto de las modificaciones inconsultas sobre discapacidad introducidas a última hora en el presupuesto cuando ya estaba sentada para presidir la sesión.

“ Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, estando en esa mesa que es donde se discuten las cosas, exactamente cómo van a venir, uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. No, yo no sabía. O quedás como un tonto o quedás como que los engañás ”, recuerdan por lo bajo sobre aquel cortocircuito.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" 🎶 pic.twitter.com/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

Aun así, desde el entorno de la senadora se insiste en que el vínculo de sinceridad con Javier Milei se mantiene intacto. Ambos valoran una relación basada en la honestidad: el Presidente pondera que Patricia le diga sin filtros lo que piensa. La fricción surge, más bien, por la divergencia de estilos frente a la lógica más verticalista de Karina, para quien las directivas se ejecutan de una determinada manera y cualquier disidencia se vive como un desafío personal.

De todos modos, los leales a Bullrich lo ponen en perspectiva con pragmatismo crudo: “ Patricia no arrancó ayer a la mañana y tiene votos propios ”.

Se sabe que quien detenta caudal electoral genuino posee el margen legítimo para expresar lo que piensa. Lejos de la confrontación estéril, la estrategia de la jefa de bloque se inscribe en un proceso metódico de acumulación de poder político.

Cada espacio vacante o tema sensible sobre el cual el oficialismo carece de anclaje se convierte en una bandera de construcción: por ejemplo, la defensa irrestricta de la libertad de expresión y el periodismo libre. En este terreno Bullrich respaldó, por ejemplo, el nombramiento en la Justicia de la cuñada del periodista crítico del Gobierno, Hugo Alconada Moon, pese a las reticencias iniciales del Ejecutivo. Bullrich se desmarcó en ese momento con una reivindicación de ese tercer poder del Estado como pilar republicano.

Ese peso específico propio se traduce en jugadas legislativas en el Senado, a veces imperceptibles, pero no por eso menores. En plena negociación parlamentaria con los bloques dialoguistas y aliados, Bullrich logró, en la tarde de ayer, imponer modificaciones troncales al proyecto del Ejecutivo sobre la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central que había llegado con media sanción de Diputados, dándole mayor centralidad a la Cámara alta. Los cambios centrales fueron dos:

1. Exclusividad del Senado y eliminación de la doble cámara: La versión inicial aprobada en Diputados exigía que tanto la designación como la remoción de las autoridades de la autoridad monetaria pasaran por el filtro de ambas cámaras del Congreso (o mayorías agravadas). El nuevo texto acordado bajo la batuta de Bullrich radicó todo el proceso de forma exclusiva en el Senado, eliminando la intervención de diputados en ese mecanismo.

2. Rebaja de la mayoría para la remoción: Se suprimió la exigencia estricta de dos tercios de los presentes para sacar a los directores de la entidad, fijando en su lugar que tanto el nombramiento como la eventual remoción queden sujetos estrictamente a la mayoría absoluta del Senado.

Sesión Ordinaria del Senado de la Nación, el 17 de septiembre de 2026, en Buenos Aires; Argentina.- Foto: Mario Mosca Mario Mosca / Comunicacin Institucional Senado.-

Esta movida obligó a que el expediente deba retornar a Diputados nuevamente para su revisión definitiva, pero blindó los acuerdos y destrabó el manojo de votos necesarios de los dialoguistas para garantizar su aprobación en el recinto. Volvió a ser una nueva muestra de fuerza de la jefa del bloque libertario a la Rosada.

En Gobierno, y también entre los llamados “bullrichistas”, conviven dos lecturas tajantes: o esa acumulación la convierte en una pieza insustituible para acompañar al Presidente en una fórmula integrada, o la proyecta con autonomía propia . Lo que nadie contempla en su sano juicio es la ruptura. Entre ambos espacios impera la máxima de que el que rompe pierde, bajo una ecuación inapelable: ni Javier sin Patricia ni Patricia sin Javier suman por separado, ya que una jugada aislada dejaría el campo abierto al peronismo.

¿Entonces? Aunque falta mucho, Bullrich hoy, no estaría tan alejada a la idea de acompañar al Presidente en una fórmula si fuera necesario. ¿Y Milei? En el oficialismo lo descartan; creen que quien acompañe al Presidente va a ser de su claro riñón. Pero tal vez deban dirimirlo de alguna forma: ¿Con una PASO? Al tratarse de un mandatario en funciones que mide en altos parámetros de centralidad, la hipótesis asoma compleja, pero refleja que el tablero sigue abierto.

En paralelo, la reacción pública del propio presidente Milei frente al revuelo por el video musical de Lali desarticuló cualquier intento de escalada: consultado por el tema, le bajó el precio al calificarlo de “tontería mayúscula politizar el arte”(a pesar de haber sido el propio Jefe de Estado quien dos años antes la llamó “Lali Depósito”). Milei sorprendió al confesar que, a raíz de la polémica, se detuvo a escuchar a la artista y, algunos temas, hasta le gustaron.

En definitiva, la cena de sushi en Villa Urquiza y este pragmatismo presidencial reconfirman la regla de oro de la política: la tensión administrada y el arte de la contención siguen siendo las herramientas más efectivas para blindar la gobernabilidad, sobre todo cuando todas las lecturas se hacen en clave electoral.