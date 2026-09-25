El Senado aprobó el jueves y convirtió en ley, con 38 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención, la reforma al régimen de Zona Fría, que revierte buena parte de la ampliación de subsidios realizada en 2021 y concentra el beneficio geográfico en la Patagonia, Malargüe y la Puna.

La propuesta contempla mantener el descuento estatal para determinados grupos en función de su situación socioeconómica o de vulnerabilidad.

Entre estos beneficiarios, figuran:

Los hogares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares ( ReNaBaP );

los veteranos de Malvinas, y;

aquellos hogares que tengan integrantes con Certificado Único de Discapacidad.

Para quienes queden fuera del esquema geográfico, se prevé la posibilidad de acceder a una rebaja si acreditan ingresos de hasta tres canastas básicas totales (CBT) para un hogar tipo 2 (cuatro integrantes). Es decir, $ 4.816.491. Quiénes perderán el beneficio una vez que se promulgue la ley.

Subsidios al gas: quiénes perderían el descuento universal del 50%

La nueva ley que modifica el Régimen de Zona Fría aprobada por el Congreso recortará los subsidios del 50% al gas natural en las siguientes zonas:

55 departamentos/municipios de Buenos Aires (entre ellos grandes centros urbanos como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría y Azul , además de buena parte de la Costa Atlántica )

13 de Córdoba

12 de La Pampa

8 de Santa Fe

8 de Salta

8 de San Luis

11 de San Juan

6 de Mendoza (fuera de Malargüe)

3 de Catamarca

3 de La Rioja

1 de Tucumán

Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

En estos distritos, el descuento generalizado desaparecerá: solo conservarán algún beneficio los hogares que cumplan los requisitos del SEF (ingresos, ReNaBaP o veteranos de Malvinas).

Qué es el régimen Zona Fría

El Régimen de Zona Fría establece tarifas diferenciales de gas para las regiones del país en donde las temperaturas obligan a un mayor consumo de gas para calefacción. La idea es equilibrar el costo de vida entre distintas zonas.

Desde 2001 hasta 2021 abarcó únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, con un descuento del 50% sobre la tarifa plena, para un universo de menos de 850.000 usuarios.

Sin embargo, en 2021 una reforma impulsada por Máximo Kirchner amplió el régimen a más de 150 departamentos de 15 provincias. Esto elevó los beneficiarios a cerca de 4 millones de hogares, incluyendo a 55 municipios bonaerenses.

Ahora, tras la insistencia del Gobierno, el Congreso revirtió la reforma de Kirchner del 2021 y, una vez que la ley aprobada este jueves se promulgue y ponga en marcha, todas estas zonas perderán el subsidio especial.

El esquema se solventa con un fondo que pagan los usuarios de todo el país, y que el Gobierno califica de insuficiente. Con esta aprobación, que todavía resta ser promulgada para transformarse en ley, el Ejecutivo proyecta un ahorro de $ 272.099 millones.