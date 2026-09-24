Suspendieron las clases presenciales este jueves y viernes por el paso del huracán Polo: en qué municipios y hasta cuándo rige la medida.

Ante el delicado estado del clima y el avance del huracán Polo por el Pacífico mexicano, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco (SEJ) tomó drásticas decisiones de prevención. Por tal motivo, decenas de municipios en territorio jalisciense se encuentran bajo una profunda alerta meteorológica.

La prioridad absoluta de las autoridades educativas ha sido salvaguardar la integridad de miles de alumnos y docentes frente a las inminentes amenazas hidrometeorológicas. De esta manera, implementan la modalidad a distancia para ciertos sectores en donde continúa la alerta meteorológica.

¿En qué municipios de Jalisco suspendieron las actividades escolares presenciales?

Para proteger a la comunidad escolar, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco determinó la interrupción de clases presenciales en un total de 33 localidades del territorio jalisciense, especialmente aquellas situadas en las zonas costeras y del sur.

Según la información oficial difundida en el comunicado de la plataforma institucional, los municipios alcanzados por la medida preventiva ante el huracán Polo son:

Atengo

Atenguillo

Autlán de Navarro

Ayutla

Cabo Corrientes

Casimiro Castillo

Chiquilistlán

Cihuatlán

Cuautitlán de García Barragán

Cuautla

Ejutla

El Grullo

El Limón

Guachinango

Juchitlán

La Huerta

Mascota

Mixtlán

Pihuamo

Puerto Vallarta

San Sebastián del Oeste

Talpa de Allende

Tecolotlán

Tenamaxtlán

Tolimán

Tomatlán

Tonaya

Tonila

Tuxcacuesco

Tuxpan

Unión de Tula

Villa Purificación

Zapotitlán de Vadillo.

Suspendieron las clases presenciales este jueves y viernes por el paso del huracán Polo: en qué municipios y hasta cuándo rige la medida. SEP

¿Qué municipios de Jalisco no entran en la medida?

El estado de Jalisco cuenta con un total de 125 municipios organizados en 12 regiones. Dado que la SEJ implementó la medida preventiva de suspensión de clases presenciales únicamente en 33 municipios (los ubicados en las zonas de mayor riesgo por la trayectoria del huracán Polo, como la Costa Norte, Costa Sur, Sierra Occidental, Sierra de Amula y parte del Sur), los 92 municipios restantes quedaron fuera de la medida.

Esto significa que en los otros 92 municipios del estado —incluyendo toda la Zona Metropolitana de Guadalajara (como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco), así como las regiones Norte, Altos Norte, Altos Sur, Ciénega y Valles— las actividades escolares presenciales continuaron con normalidad .

¿Hasta cuándo rige la medida y cómo opera la modalidad a distancia?

La disposición oficial se sancionó originalmente el martes 22 de septiembre , continúa vigente durante este jueves 24 y se prolongará de forma firme hasta el próximo viernes 25 de septiembre de 2026 .

Durante todo este periodo, las instituciones educativas de todos los niveles y turnos migrarán obligatoriamente hacia un esquema de aprendizaje a distancia.

De acuerdo con el reporte publicado por el portal de gobierno, la continuidad pedagógica se mantendrá desde los hogares para evitar cualquier tipo de traslado innecesario que ponga en riesgo a los estudiantes y al personal docente.

¿Cuál es el pronóstico del clima en Jalisco y qué efectos se esperan según el SMN?

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional emitido en su portal, el huracán Polo continúa su desplazamiento como un sistema de categoría mayor al sur de las costas del occidente mexicano. Su amplia circulación interactúa directamente, generando severas consecuencias atmosféricas. Los principales efectos meteorológicos previstos son: