El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para el fin de semana. Se esperan tardes soleadas de hasta 21° de temperatura, pero las lluvias podrían llegar durante la tarde y noche del domingo.
Cómo estará el clima en CABA el fin de semana
En la Ciudad de Buenos Aires la temperatura durante el sábado oscilará entre los 15° y los 21°. Durante la mañana amanecerá un poco nublado y la sensación térmica irá en aumento conforme pasen las horas. La noche mantendrá una mínima de 18° con cielo parcialmente nublado.
El domingo amanecerá con 14°. Para la tarde noche aumentará la sensación térmica hasta los 19°, pero está pronosticada la posibilidad de lluvias.
En qué localidades de Buenos Aires lloverá durante el fin de semana
El pronóstico del SMN anticipa que las lluvias estarán presentes durante la tarde y noche del finde semana a lo largo y ancho de Buenos Aires.
Las temperaturas si mostrarán una diferencia según las localidades:
- CABA: mínimas de 15° y máximas de 21°.
- La Plata: mínimas de 11° y máximas de 21°.
- San Pedro, Pergamino, Chacabuco y Junín: mínimas de 13° y máximas de 24°.
- Mar del Plata, Miramar y Necochea: mínimas de 9° y máximas de 13°.
- Coronel Pringles, Cornel Suárez y Pigüé: mínimas de 12° y máximas de 20°.