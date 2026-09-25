El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para el fin de semana. Se esperan tardes soleadas de hasta 21° de temperatura, pero las lluvias podrían llegar durante la tarde y noche del domingo.

Cómo estará el clima en CABA el fin de semana

En la Ciudad de Buenos Aires la temperatura durante el sábado oscilará entre los 15° y los 21°. Durante la mañana amanecerá un poco nublado y la sensación térmica irá en aumento conforme pasen las horas. La noche mantendrá una mínima de 18° con cielo parcialmente nublado.

Pronóstico del tiempo el SMN para CABA. Página oficial del SMN.

El domingo amanecerá con 14°. Para la tarde noche aumentará la sensación térmica hasta los 19°, pero está pronosticada la posibilidad de lluvias.

En qué localidades de Buenos Aires lloverá durante el fin de semana

El pronóstico del SMN anticipa que las lluvias estarán presentes durante la tarde y noche del finde semana a lo largo y ancho de Buenos Aires.

Mapa de lluvias publicado por el SMN para la tarde y noche del domingo 27. Página oficial del SMN.

Las temperaturas si mostrarán una diferencia según las localidades: