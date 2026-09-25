Murió un camionero en la General Paz tras descompensarse: hubo demoras en el tránsito.

Un camionero se descompensó al volante y murió cuando circulaba por la Avenida General Paz, a la altura de Juan Bautista Alberdi. El conductor fue allado sobre el carril rápido de la autopista ya sin vida.

En el lugar se realizó un importante operativo que derivó en un caos de tránsito en la mañana de este viernes. Las autoridades tuvieron que reducir el carril rápido y central por el operativo de Policía Científica y personal de autopistas. Esto causó importantes demoras en plena hora pico de tránsito.

Un camionero se descompensó y murió en la General Paz

El hecho tuvo lugar este viernes a la madrugada sobre la avenida General Paz, sentido al Río de la Plata, cuando se dio aviso al 911 por un camión Mercedes Benz detenido en el carril rápido, cuyo conductor estaba con pérdida de consciencia y sin reacción.

El operativo de la Policía derivó en un importante caos de tránsito. Captura de video

Efectivos de la Comisaría Vecinal 9 A de la Policía de la Ciudad y personal del SAME acudieron hasta el lugar donde los médicos constataron la descompensación y el fallecimiento de un hombre, de 45 años, según confirmaron los voceros a la Agencia Noticias Argentinas.

El padre de la víctima reveló la condición que padecía

Minutos después se hizo presente el padre de la víctima, quien le confirmó a las autoridades que su hijo padecía un cuadro de neumonía. Una ambulancia del SAME permaneció en el lugar para atender a los familiares.

En matería legal, la Fiscalía Nacional y Correccional Número 26 dispuso labrar actuaciones por “averiguaciones por causales de muerte” y darle intervención a la Unidad Criminalística.