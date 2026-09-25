Pronóstico del clima en México: el huracán Polo continuará generando lluvias fuertes y alto oleaje este viernes 25 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán Polo se desplaza como un sistema de categoría mayor hacia el suroeste de las costas de Jalisco durante este viernes 25 de septiembre. Su circulación activa generará un escenario de precipitaciones severas, por lo que el clima en México estará marcado por lluvias intensas, tormentas eléctricas, caída de granizo y ráfagas de viento en diversas regiones del territorio nacional.

Este panorama adverso es impulsado por la combinación del huracán Polo , el monzón mexicano en el noroeste y diversos canales de baja presión . Las autoridades meteorológicas alertaron a la población sobre el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, así como daños por vientos fuertes que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico del clima en México: el huracán Polo continuará generando lluvias fuertes y alto oleaje este viernes 25 de septiembre. SMN

¿Qué estados serán los más afectados?

Los estados que sentirán con mayor fuerza los efectos de estos fenómenos meteorológicos abarcan el occidente, sur y sureste del país. De acuerdo con el SMN, las listas de afectaciones por regiones se dividen de la siguiente manera:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Durango, Nuevo León y Yucatán.

Temperaturas máximas y mínimas previstas

Mientras el pronóstico del clima advierte sobre precipitaciones en gran parte del país, una circulación anticiclónica mantendrá un ambiente muy caluroso en los estados del norte y el litoral del golfo.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C (durante la madrugada): Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.

Pronóstico del clima en México: el huracán Polo continuará generando lluvias fuertes y alto oleaje este viernes 25 de septiembre. SMN

Vientos fuertes y oleaje elevado

Las ráfagas de viento y la presencia de tormentas complicarán la navegación y las actividades costeras durante este periodo:

Vientos de 40 a 60 km/h : Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Oaxaca, además de las costas de Jalisco.

Oleaje elevado: Se prevén olas de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Jalisco, y de 2.0 a 3.0 metros en Baja California Sur y Nayarit.

Pronóstico de lluvias para las próximas 48 horas

El pronóstico del clima detalla las precipitaciones críticas para el fin de semana:

Sábado 26 de septiembre

Lluvias muy fuertes a intensas (75-150 mm) : Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Lluvias fuertes a muy fuertes (50-75 mm) : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero.

Vientos y oleaje: Rachas de 40 a 60 km/h en el noroeste y norte; olas de hasta 3 metros en costas del Pacífico.

Domingo 27 de septiembre