El Ideam señaló las zonas donde podrían registrarse los acumulados más destacados.

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Para este viernes 25 de septiembre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) pronosticó un aumento tanto en la cobertura como en la intensidad de las precipitaciones en amplias zonas de Colombia.

El mayor volumen de lluvias se concentraría en el centro-occidente y noroccidente del territorio nacional , con núcleos fuertes en sectores de las regiones Pacífica y Andina.

El pronóstico hace parte del comunicado especial emitido por el Ideam para la semana del 21 al 25 de septiembre. De acuerdo con la entidad, el comportamiento de las lluvias será más marcado al cierre de la semana, después de las condiciones registradas durante los días anteriores.

¿En qué zonas de Colombia lloverá más este viernes 25 de septiembre?

Los acumulados de lluvia más destacados para este viernes se esperan principalmente en el centro-occidente y noroccidente de Colombia.

El Ideam prevé que los núcleos de mayor intensidad se presenten en sectores de las regiones Pacífica y Andina, por lo que estas zonas concentrarían las precipitaciones más fuertes previstas para el cierre de la semana.

La entidad también contempla lluvias de intensidad moderada a fuerte en otras partes del territorio nacional, por lo que el incremento no estará limitado únicamente al occidente del país.

¿Dónde habrá lluvias moderadas a fuertes este 25 de septiembre?

Además de las regiones Pacífica y Andina, el pronóstico del Ideam contempla lluvias moderadas a fuertes en áreas de la región Caribe.

También se esperan precipitaciones de este tipo en sectores puntuales de la Orinoquía. Esto significa que, aunque los mayores acumulados estarán concentrados en el centro-occidente y noroccidente, otras regiones también tendrán presencia importante de lluvias.

En la Amazonía, por su parte, se pronostican precipitaciones de variada intensidad durante la jornada.

Estas son las zonas en las que se esperan un aumento en la intensidad de las lluvias este 25 de septiembre, según el Ideam.

¿Qué regiones tendrán las lluvias más fuertes según el Ideam?

El pronóstico establece que los núcleos fuertes se ubicarán en sectores de las regiones Pacífica y Andina. Estas serán las áreas que concentrarán las condiciones de mayor intensidad previstas para el viernes 25 de septiembre.

En términos generales, el mapa del tiempo proyecta un aumento de las precipitaciones sobre una parte amplia del territorio colombiano, con diferentes niveles de intensidad dependiendo de la región.