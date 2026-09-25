Los jubilados y pensionados pueden gestionar el beneficio a través de Mi ANSES.

Viajar en subte por la Ciudad de Buenos Aires será más caro desde octubre, aunque los jubilados y pensionados de ANSES pueden acceder a una tarifa diferencial para reducir el costo de sus viajes. El beneficio permite obtener un 55% de descuento sobre la tarifa oficial en colectivos, trenes y subtes mediante la Tarifa Social de la tarjeta SUBE.

Para acceder al beneficio es necesario gestionar la Tarifa Social y asociarla a una tarjeta SUBE. El trámite puede realizarse de manera online a través de Mi ANSES, sin necesidad de acudir a una oficina, o de forma presencial en una dependencia habilitada.

El aumento del subte comenzará a regir el 1° de octubre y llevará el boleto general a $ 1.817, mientras que el Premetro tendrá un valor de $ 635,95. Para quienes tengan activa la Tarifa Social, el nuevo cuadro tarifario establece un boleto de $ 635,95 en el subte.

Cómo activar el descuento del 55% en la SUBE

La Tarifa Social queda asociada a una tarjeta SUBE determinada, por lo que el descuento se aplica cuando el pasajero utiliza esa tarjeta para abonar el viaje. Para gestionarla de manera virtual, es necesario contar con CUIL, Clave de la Seguridad Social y una tarjeta SUBE.

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El trámite se realiza de la siguiente manera:

Ingresar a Mi ANSES: acceder al sitio web o a la aplicación con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Entrar en “Programas y beneficios”: seleccionar la opción correspondiente a la generación del PIN SUBE. Generar el PIN SUBE: el sistema emitirá automáticamente un código individual de seis dígitos. Registrar la tarjeta: ingresar el PIN obtenido en la plataforma o aplicación de SUBE. Activar la Tarifa Social: acercar la tarjeta registrada a una terminal automática SUBE para completar la activación.

También es posible realizar la gestión desde la aplicación Mi ANSES.

Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social de la SUBE

El descuento del 55% alcanza a distintos grupos que reciben prestaciones o cumplen con las condiciones establecidas por el sistema. Entre ellos se encuentran:

Jubilados y pensionados.

Estudiantes del programa PROGRESAR.

Personal de casas particulares.

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Titulares de la Asignación por Embarazo (AxE).

Personas que reciben la Prestación por Desempleo.

Beneficiarios del programa Fomentar Empleo.

Beneficiarios del Programa de Acompañamiento Social.

Titulares de Pensiones No Contributivas.

Monotributistas Sociales inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES).

Para hacer el trámite, se debe contar con el DNI y la tarjeta SUBE que se utilizará para viajar con el beneficio.

Cómo hacer el trámite presencial para obtener el descuento

Quienes no quieran realizar la gestión de manera virtual pueden acercarse sin turno a una oficina de ANSES o a un Centro de Atención SUBE. Allí deberán presentar el DNI y la tarjeta SUBE que quedará asociada a la Tarifa Social.

Una vez completado el trámite, la tarjeta debe utilizarse para abonar los viajes y acceder al descuento correspondiente.

Cuánto costará el subte desde octubre de 2026

El nuevo cuadro tarifario del subte comenzará a regir el 1° de octubre y contempla distintos valores según la modalidad de viaje:

Tarifa general : $ 1.817

Tarifa Social : $ 635,95

Tarifa estudiantil : $ 254,38

Premetro : $ 635,95

SUBE sin normalizar - subte : $ 2.541,10

SUBE sin normalizar - Premetro: $ 1.011,16

La actualización fue establecida mediante una resolución publicada el jueves 24 de septiembre de 2026 en el Boletín Oficial porteño. El incremento del 3,6% surge de la fórmula aplicada por la administración de Jorge Macri, que toma la inflación de agosto del 1,7% y suma dos puntos porcentuales.

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Además, continúan vigentes los descuentos para pasajeros frecuentes, que se aplican de acuerdo con la cantidad de viajes realizados durante el mes: entre 21 y 30 viajes, la tarifa queda en $ 1.453,60; entre 31 y 40, en $ 1.271,90; y desde el viaje 41, en $ 1.090,20.

También se mantienen los pases gratuitos destinados a jubilados y pensionados, personas con discapacidad, personas trasplantadas y quienes se encuentran en lista de espera, además del boleto estudiantil gratuito y los abonos sociales.