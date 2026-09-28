El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que los últimos días de septiembre llegarán con un marcado cambio en las condiciones del tiempo en la región del Noroeste Argentino (NOA).

Un sistema inestable provocará tormentas de variada intensidad, ráfagas de viento y un paulatino descenso de las marcas térmicas.

La jornada de tormentas intensas prevista para el martes 29

El frente de inestabilidad registrará su momento de mayor impacto durante el martes 29 de septiembre.

En las primeras horas del día se esperan tormentas aisladas con probabilidades de precipitación entre el 40% y el 70%, mientras que para la tarde y la noche la probabilidad de lluvias fuertes escalará a un rango de entre 70% y 100% en varios sectores de la región.

El fenómeno estará acompañado por ráfagas de viento que se ubicarán entre los 42 y 50 km/h durante la segunda mitad de la jornada.

El pronóstico detallado para San Salvador de Jujuy

En la capital jujeña, el martes 29 comenzará con valores térmicos que irán desde los 17 °C de mínima hasta los 21 °C de máxima, bajo la presencia constante de tormentas.

De cara al miércoles 30 de septiembre, las precipitaciones perderán fuerza y pasarán a ser chaparrones aislados con una probabilidad de entre 10% y 40%, acompañados por un descenso de la mínima que alcanzará los 13 °C.

El jueves 1 de octubre se mantendrá el ambiente fresco, con una máxima de 20 °C y nubosidad variable.

Las condiciones meteorológicas en la ciudad de Salta

La provincia de Salta experimentará un comportamiento climático muy similar en su zona metropolitana.

Para el martes 29 se anticipa una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 22 °C, con tormentas eléctricas que ganarán volumen a partir del mediodía.

Durante el miércoles 30 y el jueves 1 de octubre, el mal tiempo comenzará a ceder de manera progresiva, dejando marcas mínimas de 13 °C y máximas que oscilarán entre los 20 °C y 21 °C con chaparrones de menor intensidad.

La probabilidad de aguanieve en las zonas cordilleranas y altas cumbres

Junto con el registro de tormentas en los valles y áreas urbanas del norte, la masa de aire frío provocará un marcado descenso de la temperatura en las cotas más altas de la región.