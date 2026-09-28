Ante la inminente llegada y los efectos severos del huracán Polo al noroeste del país, las autoridades estatales confirmaron que se suspenden las clases este lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de septiembre en todos los niveles educativos en Sonora. La medida, anunciada de manera oficial, busca salvaguardar a la comunidad estudiantil ante los pronósticos de lluvias torrenciales y vientos extremos.

De acuerdo con la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), el Comité de Operaciones de Emergencias mantiene un despliegue operativo preventivo para proteger a la población en las zonas de mayor riesgo del estado.

A partir de este 28 de septiembre, la Secretaría de Educación y Cultura anunció que los colegios no abrirán por tres días ante la alerta que genera el ciclón tropical. SEC Sonora

Suspensión de clases por el huracán Polo: el comunicado de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora

Durante la noche del domingo, la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora emitió un comunicado a través de sus redes sociales en donde anunció la suspensión de clases el lunes, martes y miércoles .

Lunes 28 de septiembre de 2026 (turno vespertino) : la suspensión aplica en los municipios de Álamos, Arivechi, Bacanora, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, La Colorada, Mazatán, Navojoa, Ónavas, Quiriego, Rosario, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, San Javier, Soyopa, Suaqui Grande, Ures, Villa Pesqueira y Yécora.

Martes 29 de septiembre de 2026 : suspensión total de actividades escolares presenciales en los 72 municipios del estado, en ambos turnos y para todos los niveles educativos.

Miércoles 30 de septiembre de 2026: continuación de la suspensión de actividades escolares presenciales en los 72 municipios, abarcando todos los niveles educativos.

La SEC recomienda a la comunidad permanecer sumamente atenta a las indicaciones emitidas por las autoridades estatales a través de canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada.

¿Qué medidas de suspensión escolar y operativos se han tomado en Sonora?

Con el avance del huracán Polo hacia territorio nacional, el Gobierno del Estado de Sonora, encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, activó un despliegue operativo integral a través del Comité de Operaciones de Emergencias, según informó Radio Sonora.

Dependencias estatales como Protección Civil, Seguridad Pública, Salud, Bienestar y el DIF Sonora se encuentran en máxima alerta, coordinando recursos, maquinaria y espacios de resguardo para solucionar cualquier emergencia.

Este lunes se esperan lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 mm en la costa y sur, acompañadas de vientos de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros. Gobierno de México

¿Cómo estará el clima en Sonora este lunes, martes y miércoles?

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico oficial indica que el ciclón tropical Polo mantendrá efectos drásticos en la entidad durante los días críticos:

Lunes : se esperan lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 mm en la costa y sur, acompañadas de vientos de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros.

Martes : el meteoro ingresará al centro-sur del estado provocando de nuevo lluvias torrenciales (150 a 250 mm) en la costa, centro y sur, con vientos huracanados muy fuertes de 120 a 130 km/h (rachas de 150 a 170 km/h) que disminuirán gradualmente, además de un peligroso oleaje de 5.0 a 6.0 metros en el Golfo de California.

Miércoles: el sistema se desplazará hacia Chihuahua debilitándose, dejando chubascos aislados en territorio sonorense.

Estas precipitaciones podrían generar descargas eléctricas, desbordamiento de ríos, deslaves e inundaciones severas.

Las recomendaciones de Protección Civil y refugios temporales en Sonora

Ante los riesgos de este fenómeno hidrometeorológico, las autoridades de Protección Civil han emitido una serie de recomendaciones esenciales para los habitantes de Sonora. De esta manera, se pide a la ciudadanía a conservar la calma, mantenerse informada exclusivamente mediante los canales oficiales del gobierno y evitar por completo cruzar arroyos, vados o zonas con acumulación de agua.

Asimismo, el gobierno estatal ha habilitado una red de refugios temporales en los municipios más vulnerables. Las ubicaciones exactas de estos espacios de resguardo pueden consultarse a detalle en el portal web oficial del Gobierno del Estado de Sonora.