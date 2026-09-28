Llegó el otoño: 12 comunidades activan avisos por lluvias, tormentas y granizo: Cataluña espera más de 100 litros en pocas horas.

El otoño empieza a hacerse notar en España con un cambio de tiempo marcado por lluvias, tormentas y un descenso del ambiente caluroso. Este lunes 28 de septiembre, doce comunidades autónomas tienen avisos meteorológicos por precipitaciones o tormentas, según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La situación más destacada se espera en Cataluña, donde determinadas zonas alcanzan el nivel naranja, que indica peligro importante. La previsión contempla acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y, en Tarragona, cantidades que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en apenas dos o tres horas.

Los avisos se concentran principalmente durante la tarde y la noche , aunque algunas zonas de Andalucía los tienen activos desde primera hora del día. AEMET mantiene actualizada su información de fenómenos adversos con un horizonte máximo de 72 horas.

El cielo de la Comunitat Valenciana muy nuboso o cubierto, con chubascos acompañados de tormenta en Castellón y Valencia. Fuente: EFE Fuente: EFE Manuel Bruque

Alerta por lluvias en Cataluña: dónde podrían superar los 100 litros

Cataluña concentra los avisos de mayor nivel de la jornada. El nivel naranja está previsto en zonas del Prepirineo, prelitoral y litoral de Barcelona, donde podrían acumularse hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. En la depresión central de Barcelona, la previsión alcanza los 30 litros.

La situación también será especialmente adversa en Tarragona. Tanto el litoral como el prelitoral norte y sur tienen previsiones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros en doce horas.

El dato más relevante es la intensidad con la que podrían producirse esas precipitaciones: AEMET advierte de que en algunas zonas podrían superarse los 100 litros por metro cuadrado en apenas dos o tres horas . Se trata de una previsión y no de precipitaciones ya registradas.

En Lleida, por su parte, hay aviso amarillo en áreas de la depresión central, con previsiones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 40 litros en doce horas. Las tormentas también podrían ir acompañadas de granizo, generalmente inferior a dos centímetros, y rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora.

¿Qué comunidades tienen avisos por lluvias y tormentas?

Además de Cataluña, los avisos afectan a distintos puntos de la Península. Aragón tiene nivel amarillo en áreas de Teruel y Zaragoza, donde las precipitaciones podrían alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora.

En zonas del Pirineo oscense y las Cinco Villas de Zaragoza podrían acumularse 40 litros en doce horas. Las tormentas pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora.

Andalucía mantiene avisos amarillos en áreas de Cádiz, Málaga y Huelva por lluvias que pueden dejar alrededor de 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas ocasionales. En Aracena, además, se contempla la posibilidad de granizo.

También hay avisos en Extremadura, Castilla y León, Asturias, Cantabria, Galicia, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Ceuta, que no es una comunidad autónoma sino una ciudad autónoma, también tiene aviso amarillo.

Lluvias, granizo y fuertes rachas de viento: las zonas afectadas

En Extremadura, el aviso amarillo se extiende por zonas de Badajoz y Cáceres. Las precipitaciones pueden alcanzar unos 15 litros por metro cuadrado en una hora y estar acompañadas de granizo y posibles rachas muy fuertes de viento.

Una situación similar se espera en Castilla y León, con avisos en áreas de Ávila, Salamanca, Zamora y Burgos, entre otras. Las acumulaciones pueden llegar a 15 litros por metro cuadrado en una hora, con posibilidad de granizo y rachas fuertes.

Más al norte, Asturias, Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco están en nivel amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y/o tormentas que pueden dejar granizo.

En la Comunidad Valenciana, los avisos afectan al interior sur de Castellón y a zonas del interior de Valencia, con previsiones de 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas.

Por último, Castilla-La Mancha tiene aviso amarillo en la Serranía de Cuenca. Allí pueden caer 15 litros por metro cuadrado en una hora y acumularse hasta 40 litros en doce horas, además de registrarse tormentas.

Llegó el otoño: 12 comunidades activan avisos por lluvias, tormentas y granizo: Cataluña espera más de 100 litros en pocas horas . EFE/DAniel Gonzalez Fuente: EFE Daniel González

Qué significa el aviso naranja de AEMET

El sistema de avisos de AEMET diferencia los niveles de peligro en función de los fenómenos meteorológicos previstos y de los umbrales establecidos para cada zona.

El nivel naranja indica peligro importante. En la situación prevista para este lunes, este es el nivel que afecta a las zonas de Cataluña donde se esperan las precipitaciones más intensas.

El amarillo, en cambio, supone un nivel inferior, aunque determinados fenómenos meteorológicos pueden afectar a actividades concretas. Los avisos pueden actualizarse conforme evolucione la situación, por lo que la referencia debe ser la información vigente publicada por AEMET.

La Agencia explica que su Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos busca proporcionar información actualizada sobre los episodios que pueden afectar a España en un plazo máximo de 72 horas y seguir su evolución una vez iniciados.