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El territorio mexicano se enfrenta a un escenario meteorológico crítico este lunes 28 de septiembre en Baja California Sur, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Se esperan lluvias torrenciales en gran parte del país y vientos de hasta 200 km/h ante al avance del ciclón tropical Polo, la depresión tropical dieciocho-E, el monzón mexicano y canales de baja presión.

En relación con esto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua advirtieron sobre un temporal de lluvias extremas y vientos huracanados que mantendrán en alerta a gran parte de la República Mexicana, afectando las actividades cotidianas de la población.

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Lluvias torrenciales por el Huracán Polo y vientos de hasta 200 km/h: Baja California Sur, Oaxaca, Guerrero y Chiapas en alerta este lunes 28 de septiembre
Lluvias torrenciales por el Huracán Polo y vientos de hasta 200 km/h: Baja California Sur, Oaxaca, Guerrero y Chiapas en alerta este lunes 28 de septiembreSMN

Los estados más afectados por las lluvias e intensidades

Las regiones con mayor impacto se concentran de manera crítica en el noroeste y sur del país. Se registran lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 mm en Baja California Sur (centro) y Sonora (costa y sur). Además, se presentan lluvias muy fuertes a intensas de 75 a 150 mm en Guerrero (sureste), Oaxaca (costa suroeste y norte) y Chiapas (norte, centro y este).

Paralelamente, el resto del país experimenta efectos considerables: se pronostican lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y oeste), Durango (noroeste), Puebla (sureste) y Veracruz (centro y sur).

Los chubascos con lluvias fuertes de 25 a 50 mm alcanzarán a Baja California (centro y sur), Nayarit (sur), Jalisco (sur y suroeste), Colima, Michoacán (sur y suroeste), Estado de México (suroeste), Morelos, Tabasco (sur y oeste), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).

Por último, se esperan intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala y la Ciudad de México, junto con lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm) en Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Lluvias torrenciales por el Huracán Polo y vientos de hasta 200 km/h: Baja California Sur, Oaxaca, Guerrero y Chiapas en alerta este lunes 28 de septiembre
Lluvias torrenciales por el Huracán Polo y vientos de hasta 200 km/h: Baja California Sur, Oaxaca, Guerrero y Chiapas en alerta este lunes 28 de septiembreSMN

Ráfagas de viento de hasta 200 km/h y caída de granizo

El temporal está acompañado por condiciones de viento extremadamente peligrosas y actividad eléctrica severa. El SMN reporta ráfagas muy fuertes de 180 a 200 km/h con rachas de 230 a 250 km/h en el centro de Baja California Sur, donde se prevé una marea de tormenta de hasta 2.5 metros y oleaje de 8.0 a 10.0 metros de altura.

En la costa de Sonora, las rachas alcanzan de 80 a 100 km/h; en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca (oeste), los vientos llegan a 60-80 km/h; y de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California y Sinaloa (norte).

Adicionalmente, el SMN advierte que las tormentas con granizo y las rachas de viento en los estados afectados tienen la capacidad de derribar árboles y anuncios publicitarios, además de incrementar los niveles en ríos y arroyos, generando deslaves y encharcamientos severos.

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Recomendaciones de los organismos de prevención

Ante este escenario de alto riesgo que se prolongará durante los próximos días, Protección Civil y la Conagua piden a los ciudadanos mexicanos a extremar precauciones, evitar cruzar zonas inundadas o arroyos crecidos y mantenerse informados.

Se recomienda asegurar techos y ventanas en las zonas con vientos huracanados y atender puntualmente las indicaciones oficiales para salvaguardar la vida.