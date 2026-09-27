En la construcción de una rutina de higiene y cuidado personal, la salud del cabello requiere pasos específicos para mantener la fibra protegida y con textura suave.

Aunque habitualmente el lavado se enfoca en la limpieza profunda mediante el uso del champú, los profesionales del sector destacan que el acondicionador cumple una función central al reequilibrar la hidratación, sellar las cutículas de la hebra y reducir el encrespamiento.

A diferencia de la creencia extendida de que se trata de un paso secundario o prescindible, los estilistas sostienen que este producto posee una formulación orientada a cubrir necesidades distintas a las de la limpieza o las mascarillas intensivas.

Su inclusión constante en cada lavado permite mejorar la manejabilidad del pelo y protegerlo ante el impacto de los factores ambientales.

Los diferentes tipos según las necesidades de cada pelo

En el mercado existen diversas variedades formuladas para adaptarse a cada estructura capilar.

Mientras que las versiones más densas y cremosas están indicadas para cabellos deshidratados o castigados que requieren nutrición profunda, existen alternativas de textura ligera o en formato leave-in (sin aclarado) orientadas a quienes buscan practicidad o tienen melenas finas.

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El modo correcto de aplicación de las puntas hacia arriba

La eficacia del tratamiento depende en gran medida de su técnica de colocación.

Según explica David Lesur, director de formación de los salones David Künzle, la distribución del producto debe realizarse desde las puntas hacia el largo del cabello, evitando el contacto directo con el cuero cabelludo a menos que se trate de una fórmula limpiadora específica.

Tras masajear la zona para favorecer la absorción, se debe finalizar el proceso con un aclarado de agua tibia.

En cuanto a la frecuencia, la recomendación general es utilizarlo en cada lavado. No obstante, en cabellos muy finos o con tendencia grasa, los especialistas aconsejan espaciar su uso para no recargar la fibra capilar .

Tendencia hacia formulaciones con ingredientes naturales

El sector cosmético registra un vuelco hacia composiciones libres de sulfatos y siliconas pesadas.

Filip Van, CEO de la firma Di Oleo, señala que cada vez más marcas priorizan el uso de activos de origen natural como el jugo de aloe vera, la manteca de karité, la rosa mosqueta o el geranio.

Estos componentes aportan nutrientes esenciales sin dejar residuos sintéticos acumulativos sobre la hebra.

Las consecuencias directas de omitir el producto en la rutina

Prescindir de este paso en la rutina de lavado genera efectos visibles en la calidad del cabello. El estilista Andrés Martín advierte que la falta de acondicionamiento vuelve al pelo más áspero, opaco y difícil de desenredar .

Asimismo, al no contar con la capa protectora que sella la cutícula, la fibra queda sensiblemente más expuesta a daños provocados por la contaminación ambiental y por el uso de herramientas de calor como secadores y planchas.