Se viene un diluvio histórico el miércoles 19: lluvias intensas y ráfagas de viento en el norte del país. (Imagende un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

Entre Ríos se prepara para una jornada marcada por un cambio brusco en el tiempo durante este jueves 20. El pronóstico anticipa la llegada de fuertes lluvias en distintas localidades de la provincia con posible caída de granizo y ráfagas de viento.

Se espera intensa actividad eléctrica y precipitaciones que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades al aire libre.

Tormenta en Entre Ríos: cómo estará el clima este jueves 20 localidad por localidad, según el SMN

El pronóstico del organismo anticipa un jueves lluvioso a lo largo de toda la provincia. En la capital, Paraná, se esperan hasta 17 milímetros de agua acumulada con máximas de 18° y mínimas de 10°. La mayor parte de las precipitaciones se concentrarán durante la madrugada.

El resto de las localidades afrontarán las siguientes condiciones:

La Paz : 23 milímetros de agua acumulada. Mínimas de 9° y máximas de 13°. Vientos de hasta 50 kilómetros por hora con cielo nublado.

Victoria : lluvias de hasta 5 milímetros con mínimas de 9° y máximas de 18°.

Concordia : 22 milímetros de lluvias con mínimas de 8° y máximas de 13°. Vientos fuertes sentido noreste.

Gualeguay: mínimas de 9° y máximas de 16° con vientos sentido este. Lluvias a lo largo de toda la jornada.

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Cómo seguirá el tiempo en Entre Ríos el jueves 20

Las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables a lo largo de todo el jueves. Las temperaturas oscilarán entre los 8° y los 17° con cielo nublado. El viernes mejorará el clima con el sol a pleno y máximas de 16°.

El fin de semana las temperaturas descenderán hasta los 4°, pero las tardes serán soleadas con máximas de 13° y sin probabilidad de lluvias.

Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

Mientras Entre Ríos afrontará una jornada marcada por lluvias, el pronóstico del clima para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestra mejores condiciones con mínimas de 8° y máximas de 17° con cielo despejado.

El viernes tendrá condiciones similares con mínimas de 7° y máximas de 12°, mientras que el fin de semana ingresarán vientos fríos con mínimas de 4°. Sin embargo, no hay probabilidad de lluvias con máximas de 13°.