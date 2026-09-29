Cursos gratis y virtuales en la provincia de Buenos Aires.

La plataforma Capacitar de la provincia de Buenos Aires cuenta con una ruta de aprendizaje orientada a quienes buscan incorporar conocimientos de Big Data, Ciencia de Datos y análisis de información.

La propuesta reúne seis capacitaciones que suman un total de 67 horas y permiten aprender desde conceptos básicos hasta el uso de herramientas especializadas como Power BI.

El recorrido está pensado para introducir a los estudiantes en el mundo de los datos y avanzar hacia el análisis, la visualización y la interpretación de información. Además, incluye cursos con certificación y una preparación para la certificación de Microsoft como Asociado Analista de Datos de Power BI.

Qué cursos incluye la ruta de Ciencia de Datos y Power BI de Capacitar

La ruta de 67 horas está integrada por seis cursos de distintas instituciones y empresas, entre ellas Santander, Accenture, Soy Henry y Microsoft. Cada capacitación aborda una temática específica relacionada con el análisis y la gestión de datos.

Introducción a la Ciencia de Datos

Alianza: Santander.

Duración: 7 horas.

Certificación: Sí.

El curso presenta los conceptos fundamentales de la Ciencia de Datos y su aplicación en los negocios. Aborda cómo esta disciplina combina matemáticas, estadística, programación e inteligencia de negocios para analizar información y resolver problemas.

Base de datos

Alianza: Accenture.

Duración: 2 horas.

Certificación: Sí.

Esta capacitación introduce los fundamentos de Data Analytics y explica cómo se integra el análisis de datos en el proceso de tratamiento y estudio de la información. También presenta los métodos utilizados en este campo.

Qué cursos incluye la ruta de Ciencia de Datos y Power BI. Unsplash.

Fundamentos de Power BI

Alianza: Santander.

Duración: 8 horas.

Certificación: Sí.

El curso enseña los primeros pasos para utilizar Power BI, una herramienta de Microsoft destinada al análisis y la visualización de datos. Los participantes aprenden a importar información, crear informes y gráficos, aplicar filtros e interactuar con los datos para explorar sus resultados.

Data Analytics

Alianza: Soy Henry.

Duración: 24 horas.

Certificación: No.

Esta capacitación ofrece conocimientos introductorios sobre análisis de datos y desarrolla habilidades técnicas para comenzar a trabajar en la gestión de información.

Es el curso de mayor duración de toda la ruta, con 24 horas de formación.

Métodos estadísticos en Data Analytics

Alianza: Accenture.

Duración: 5 horas.

Certificación: Sí.

La propuesta aborda conceptos de estadística descriptiva e inferencial. Enseña a analizar conjuntos de datos, identificar sus características, realizar estimaciones a partir de muestras y obtener conclusiones sobre una población para facilitar la toma de decisiones.

Qué cursos incluye la ruta de Ciencia de Datos y Power BI. Pavel Vladychenko vk.com/altern

Certificación de Microsoft: Asociado Analista de Datos de Power BI

Alianza: Microsoft.

Duración: 21 horas.

Certificación: Sí.

La última capacitación se enfoca en los métodos y procedimientos recomendados para modelar, visualizar y analizar datos con Microsoft Power BI, de acuerdo con requisitos empresariales y técnicos.

El contenido está orientado a preparar a los participantes en los conocimientos vinculados con la certificación de Microsoft como Asociado Analista de Datos de Power BI.

Cuánto dura la ruta de aprendizaje de Capacitar

La ruta completa reúne seis capacitaciones que suman 67 horas. La duración de cada curso varía entre las dos horas de Base de datos y las 24 horas de Data Analytics.

Cinco de los seis cursos indican que cuentan con certificación, mientras que Data Analytics, dictado por Soy Henry, figura sin certificación.

La propuesta permite adquirir conocimientos progresivos en Ciencia de Datos, estadística, análisis de información y Power BI, desde una introducción general hasta contenidos orientados al uso profesional de herramientas de análisis.

Cómo acceder a los cursos gratis de Capacitar

Para acceder, es necesario seguir unos simples pasos en la página oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires:

“Rutas de aprendizaje Capacitar” haciendo Ingresar a la páginahaciendo click aquí. Buscar la ruta de aprendizaje que se desea realizar. En este caso Gestión y Analítica de Datos. Hacer click en “ Preinscribite”. Completar los datos personales solicitados. Aceptar los términos y condiciones y enviar el formulario.

Una vez enviado el formulario, recibirás por correo electrónico la confirmación y la información necesaria para comenzar a cursar. Es importante tener en cuenta que la validación de la inscripción no es inmediata.